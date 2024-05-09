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AH股新聞

09/05/2024 17:40

《打擊貪腐》工行前副行長張紅力被控搞權錢交易，除黨籍移交起訴

　　《經濟通通訊社９日專訊》中紀委國家監委網站通報，工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）原黨委委員、副行長張紅力嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律
和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中紀委常委會會議研究並報中共中央批准，
決定給予張紅力開除黨籍處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查
起訴，所涉財物一併移送。
　
＊騙取博士學位，離職後違規任職＊
　
　　通報指，經查，張紅力喪失理想信念，背離初心使命，官迷心竅，結交政治掮客，搞利益交
換，撈取政治資本，搞迷信活動，閱看存在嚴重政治問題的書籍，對抗組織審查；無視中央八項
規定精神，無償使用管理服務對象私人飛機，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規組織
公款宴請，公款旅遊；違背組織原則，徇私錄用調整幹部，騙取博士學位，不如實報告個人有關
事項，在組織函詢時不如實說明問題；違規收受禮品，借用管理服務對象住房，違規使用公車、
報銷個人費用，離職後違規任職；毫無紀法底線，利用公權力設租尋租，大搞權錢交易，利用職
務便利為他人在貸款融資、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　　公開資料顯示，５９歲的張紅力先後獲得黑龍江八一農墾大學學士學位，加拿大阿爾伯特大
學遺傳學碩士學位，美國加州聖哥拉大學工商管理碩士學位，中國科學院管理科學與工程專業博
士學位；曾任德意志投資銀行亞洲分行副董事長、董事總經理兼大中華區總裁，神華集團外部董
事，黑龍江省省長金融經濟顧問等，２０１０年５月起出任中國工商銀行股份有限公司副行長，
至２０１８年７月辭任，同年１０月出任厚樸投資聯席主席。去年１１月，中紀委國家監委通報
張紅力正接受調查。（ｓｌ）

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