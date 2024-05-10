《缸邊隨筆－石鏡泉》認識Ａ股和國家隊

《缸邊隨筆》大家知有Ａ股，但Ａ股有央企和非央企，其佔比重和表現分異為何？大家又知

有國家隊，今時國家隊又揸了些甚麼股？今文是百分百文抄公，筆者無從置喙。



（１）央企與非央企表現



２０２３年，Ａ股５３２７家上市公司累計實現營業收入７２﹒６９萬億（人民幣．下同）

，同比增長０﹒８６％，但淨利潤錄得５﹒７１萬億元，同比下降１﹒５７％。這一數據表明，

儘管營收保持增長，但企業盈利能力面臨一定壓力。



從板塊來看，滬深主板、創業板、科創板、北交所上市公司全年營收和淨利潤各有特點。滬

深主板作為主力軍，貢獻了大部分營收（６７﹒２７萬億元）和淨利潤（５﹒３９萬億元）；創

業板和科創板上市公司雖體量較小，但增長勢頭強勁；北交所上市公司則仍處於起步階段。



從盈利結構來看，全市場有４１８３家上市公司實現盈利，佔比近８成。其中，３６７家公

司扭虧為盈，顯示市場較強韌性。盈利公司中，超過四分一的公司淨利潤同比增長，且６５８家

公司增幅超過１００％，顯示增長動力。



從企業組織形式來看，國有控股上市公司在營收和淨利潤方面佔據主導地位，而民營上市公

司則顯示出較強的增長潛力。另外，在央企進行市值管理的背景之下，央企控股上市公司實現較

快增長，營收和淨利潤分別為２５﹒１２萬億元和１﹒３２萬億元，均實現正增長（１﹒４５％

和２﹒５４％），顯示盈利質量較好。



截至５月８日，Ａ股總市值達到９０﹒０１萬億元，而央企４９１家上市公司，佔Ａ股比例

不足１０％，但累計市值高達３２﹒０６萬億元，市值佔比達到３５﹒６１％。在央企市值排名

前２０的企業中，中國移動以２１６３４﹒８４億元市值問鼎，相較２０２３年初增長

７１７８﹒６２億元。工商銀行、中國石油市值位居第二、三名。（資料來源：金融界上市公司

研究院）



（２）國家隊持了甚麼股？



Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２０２４年一季度末，社保基金相關帳戶在６５８隻個股的前十大

流通股東名單中現身，合計持倉市值高達４４５０億元，創下歷史新高。



重倉情況來看，Ｗｉｎｄ資料顯示，截至２０２４年一季度末，共有１１２隻個股獲社保基

金重倉，合計持股數量達５５３﹒７５億股，去年末這一數據則為５４９﹒７１億股。



上述重倉股中，一季度共有２７隻股票漲幅超過２０％，其中巨化股份

（滬：６００１６０）、鳴志電器（滬：６０３７２８）、春風動力（滬：６０３１２９）均漲

超４０％，社保基金對其持股數分別為４０５０﹒０５萬股、８３６﹒８４萬股及６１９﹒４０

萬股。



值得注意的是，社保基金的前十大重倉股中，超半數為金融股，包括農業銀行

（滬：６０１２８８）、工商銀行（滬：６０１３９８）、中國人保（滬：６０１３１９）、交

通銀行（滬：６０１３２８）等，其中社保基金對農業銀行持倉市值近千億元，為第一大重倉股

。



前十大重倉股中，一季度股價漲幅最高的為方正證券（滬：６０１９０１）和分眾傳媒

（深：００２０２７），分別達到１５﹒０５％、１４﹒５９％，社保基金對二者持股數分別為

１０﹒９０億股、２﹒１３億股。



以Ｗｉｎｄ一級行業來看，一季度社保基金重倉行業分布在材料、工業、可選消費、資訊技

術、金融等，其中金融股達到１２隻，包括６家銀行、５家券商和１家保險。



具體來看，一季度社保基金共持有２３５﹒２１億股農業銀行股份，以該股３月３１日收盤

價４﹒２３元╱股計，合計持倉市值達９９４﹒９４億元。



＊社保基金偏愛金融股＊



同樣以３月３１日收盤價計，社保基金前十大重倉股中，對工商銀行、中國人保、交通銀行

、京滬高鐵（滬：６０１８１６）、方正證券、國信證券（深：００２７３６）、常熟銀行

（滬：６０１１２８）的持股市值分別約為６５１億元、２９１億元、１９６億元、１５３億元

、８９億元、３８億元及１９億元。



值得一提的是，持有常熟銀行的社保基金數為４隻，分別是１１０組合、１６０４２組合、

４１３組合及４０１組合。２０１９年，社保基金首次以１１８組合進入該行前十大股東之列，

至今已持有五年。



而以持股比例來看，社保基金持股超過１０％的有６隻股票，分別是中國人保、方正證券、

我武生物（深：３００３５７）、比音勒芬（深：００２８３２）、菲利華

（深：３００３９５）、常熟銀行，持股比例分別為１５﹒７９％、１３﹒２４％、

１０﹒７０％、１０﹒１６％、１０﹒０８％、１０﹒０７％。



與去年末的持股情況進行對比，社保基金對前十大重倉股均保持了穩定且長線的持有，僅有

小幅變動。具體來看，一季度對中國人保進行了小幅度減持，對常熟銀行、釩鈦股份

（深：０００６２９）、分眾傳媒（深：００２０２７）進行小量加倉，其餘持股數量均保持不

變。（資料來源：金融界上市公司研究院）



抄完文，日後再談投資者怎從中搵食。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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