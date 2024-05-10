《駐京專電》民政部：嚴密防範以養老服務預收費名義非法集資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》民政部養老服務司副司長李邦華就《關於

加強養老機構預收費監管的指導意見》表示，要抓住重點領域。結合當下養老服務機構的類型特

點，聚焦體量大、資金多、矛盾糾紛突出、風險高的養老機構，作為預收費監管的重點對象；對

發卡量少、資金額度小、問題隱患不突出的社區居家養老服務機構，堅持包容審慎原則，留出「

觀察期」，暫不納入監管範疇。堅持養老機構的床位是用來住、不是用來投資炒作的定位，嚴密

防範以養老服務預收費名義實施非法集資。

他表示，《指導意見》明確了三條「安全底線」。第一條是嚴禁養老機構超過床位供給能力

「一床多賣」；第二條是嚴格限定養老機構預收費使用用途，只能用於抵扣老年人入住機構需要

支付的費用、彌補本機構設施建設資金不足，或者發展本機構養老服務業務，不允許打著養老幌

子集資挪作他用，將預收費異化為斂財手段；第三條是明確不得以承諾還本付息、給予其他投資

回報等方式，誘導老年人及家屬交費，這是典型的非法集資行為。



＊將養老服務費、押金和會員費全口徑納入監管＊



李邦華並表示，《指導意見》有４部分１４項，主要內容一是界定了預收費的內涵，將養老

服務費、押金和會員費全口徑納入監管；二是明確了收取要求，限定了養老服務費最長收取時限

和押金最高預收額度，列出了會員費收取的「負面清單」情形等；三是強調了使用用途，防止養

老機構成為斂財平台；四是強化了多元監管，提出了預收資金分類管理、風險隱患分類處置的要

求等。

