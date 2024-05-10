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AH股新聞

10/05/2024 14:33

《駐京專電》民政部：全國已備案慈善信託１７６２單規模逾７１億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》民政部新聞發言人武增鋒在通報２０２４
年一季度民政重點業務工作進展和二季度有關工作安排時提到，慈善事業促進方面，截至目前，
全國現有慈善組織１４７９１家，全國已備案慈善信托１７６２單，信托財產總規模逾７１﹒４
億元。
　　兒童福利保障方面，集中養育孤兒和社會散居孤兒基本生活平均保障標準分別為每人每月
１９２８﹒３元和１４７８﹒４元，同比分別增長５﹒３％、６﹒５％。

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