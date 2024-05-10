  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/05/2024 16:10

《駐京專電》數字中國建設峰會將於２４日至２５日在福州舉行

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國新辦就第七屆數字中國建設峰會有關情
況舉行發布會。國家數據局局長劉烈宏介紹，第七屆數字中國建設峰會將於５月２４日至２５日
在福建省福州市舉行。本屆峰會主題是「釋放數據要素價值，發展新質生產力」。福建省副省長
林文斌表示，徵集擬簽約的數字經濟項目３６２個、總投資１８６１億元人民幣，涉及硬核科技
、人工智能等領域。
　　劉烈宏介紹，在總體方案設計上突出「三個聚焦」：一是聚焦數據作為新型生產要素，充分
發揮數據要素的放大、疊加、倍增作用。二是聚焦夯實數字基礎設施和數據資源體系「兩大基礎
」，強化高水平數字化支撐。三是聚焦新一代數字技術，推動賦能經濟社會發展。峰會主要包括
開幕式、主論壇、分論壇和數字中國創新大賽，並設現場體驗區。同期舉辦特色活動和專業工作
會議等。
　　開幕式、主論壇將邀請有關方面負責人等重要嘉賓發言，發布《數字中國發展報告
（２０２３年）》，舉辦「２０２４全民數字素養與技能提升月」啟動儀式等。分論壇設置數據
資源與數字安全、數字經濟、數字政務、數字文化、數字社會、數字生態文明、企業數字化轉型
、數據標準化和數據基礎設施、數字氣象、智慧能源、數據要素與數據資產化，以及數字福建、
閩港數字經濟合作等１３個分論壇。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金