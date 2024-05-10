《神州頭條》財經報章頭版摘要：前４月進出口規模創歷史同期新高

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同匈牙利總統舒尤克舉行會談

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當地時間５月９日上午，國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。習近

平指，今年是中匈建交７５周年，中方願同匈方一道，賡續傳統友誼，深化政治互信，加強互利

合作，引領中匈關係不斷邁向更高水平。



銀行保險業「五篇大文章」服務體系建設路線圖繪就

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國家金融監管總局９日發布《關於銀行業保險業做好金融「五篇大文章」的指導意見》。《意見

》提出，未來５年，銀行業保險業多層次、廣覆蓋、多樣化、可持續的「五篇大文章」服務體系

基本形成，有力推動新質生產力發展。



前４月進出口規模創歷史同期新高

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海關總署９日發布的數據顯示，前４個月，中國貨物貿易進出口總值１３﹒８１萬億元（人民幣

．下同），同比增長５﹒７％。其中，出口７﹒８１萬億元，增長４﹒９％；進口６萬億元，增

長６﹒８％；貿易順差１﹒８１萬億元，收窄０﹒７％。





《上海證券報》



習近平同匈牙利總統舒尤克舉行會談

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當地時間５月９日上午，國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。習近

平指，今年是中匈建交７５周年，中方願同匈方一道，賡續傳統友誼，深化政治互信，加強互利

合作，引領中匈關係不斷邁向更高水平。



４月中國外貿進出口同比增長８％

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海關總署９日發布的數據顯示，前４個月，中國外貿進出口總值達到１３﹒８１萬億元，同比增

長５﹒７％，規模創歷史同期新高。其中，４月單月進出口３﹒６４萬億元，同比增長８％。４

月出口增速由負轉正，增速超過市場普遍預期，顯示出中國出口向好、外貿積極因素不斷累積等

訊號。



強化公募基金專業買方作用

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專業的投資機構是服務實體經濟發展的重要參與者，在服務居民財富管理、促進市場健康發展等

方面承擔著重要職責。中央金融工作會議提出「培育一流投資銀行和投資機構」，近日出台「國

九條」強調「推動證券基金機構高質量發展」，明確了下階段公募基金的發展方向。





《證券時報》



財稅政策「四兩撥千斤」，撬動科技金融大發展

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服務好科技創新，不僅依賴於良好的貨幣金融環境，財稅政策的引導和撬動同樣重要。專家認為

，通過政府性融資擔保、財政獎補、稅收優惠等方式，財政政策工具可以降低金融機構的風險成

本、激發企業創新活力、引導和撬動更多金融資源和社會資本投入科技創新，提升科技金融服務

的質效。



４月中國外貿增速超預期

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海關總署９日發布的最新進出口數據顯示，今年前４個月，中國貨物貿易進出口總值達

１３﹒８１萬億元，同比增長５﹒７％。其中，出口７﹒８１萬億元，增長４﹒９％；進口６萬

億元，增長６﹒８％。按美元計價，１至４月進出口總值達１﹒９４萬億美元，增長２﹒２％。



金融監管總局系統部署做好金融「五篇大文章」

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金融監管總局９日發布《關於銀行業保險業做好金融「五篇大文章」的指導意見》，從優化金融

產品和服務、發揮銀行保險機構職能優勢、完善銀行保險機構組織管理體系等方面系統部署做好

金融「五篇大文章」。（ｌｃ）

