《神州經脈》美續制裁中企，中方斥錯上加錯，滬指全周升１﹒６％

《神州經脈》滬深股市今早（１０日）窄幅高開，但值得留意的是開盤不久後滬綜指曾經彈

上３１６３﹒１４點位置，刷新去年９月５日以來新高，且較今年２月５日低點

（２６３５﹒０９點）反彈超２０％，邁入技術性牛市。不過在半導體、化纖、汽車等工業類板

塊領跌下，早段掉頭向下，午後市況見穩，滬綜指全日收升０﹒０１％，報３１５４﹒５５點，

深成指跌０﹒５８％，創業板指挫１﹒１５％。滬綜指全周累升１﹒６％，連續第四個星期上升

。

兩市全日成交９１２５億元（人民幣．下同），按日增加１﹒３％，陸股通錄得淨流出超過

６３億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２２４６，較上個交易日４時３０分收盤

價升１２點子，兩連升，全日在７﹒２２２４至７﹒２２６０之間窄幅波動。今日人民幣兌一美

元中間價報７﹒１０１１，較上個交易日升１７點子，止三連跌，上個交易日報７﹒１０２８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國商務部工業與安全局周四（９日）公布，將３７個中國實體加入出口管制的實體清單

。被實施出口管制的實體包括多家Ａ股上市公司，分別是北斗星通、雷科防務、縱橫股份及中科

星圖。清單內一些實體被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣球」或與支持該計劃的實

體有聯繫，其他一些實體被指利用美國科技發展無人機或量子技術，其中還有部分實體被額外指

控向俄羅斯運送受管制物品。中國商務部新聞發言人今日回應稱，中方對此堅決反對，敦促美方

立即停止錯誤做法。中國外交部發言人林劍則強調，中方一貫堅決反對美方濫用實體清單等出口

管制工具遏制打壓中國企業，中方將繼續採取必要措施維護中國企業的合法權益。



２﹒ 據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（１４日）公布對華商品「

３０１條款」關稅審查的最終結果，預計拜登政府不會像前總統特朗普般全面提高關稅，而是很

大程度上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具

有針對性的新關稅。不過報道指出，美國政府有可能推遲公布有關決定。中國外交部發言人林劍

回應稱，美國上屆政府對華加徵「３０１關稅」，嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織裁

定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續濫用所謂的「３０１關稅」複審程序，要

進一步增加關稅，這是錯上加錯。



３﹒ 中國歐盟商會的調查顯示，只有１３％的受訪企業將中國視為首選投資目的地，這一比例

創下自２０１０年有記錄以來新低，且呈斷崖式下跌趨勢，２０２１年仍然有２７％的歐企把中

國視為首選投資目的地。分析指，外企為了規避地緣政治風險，正在轉向投資東南亞和歐洲。調

查還指出，超過三分之二的受訪者表示，去年在中國做生意變得更加困難，是自２０１４年首次

提出這個問題以來的最高比例。另外還有超過三分之一的企業同意其行業在中國普遍存在產能過

剩問題，其中以建築業和汽車業的統計數據最顯著，這些企業將此歸因於對國內產能的過度投資

及內需不足。



４﹒ 針對「中國業務可能被暫停」等諸多傳聞，普華永道（羅兵咸永道）１０日凌晨在官方微

信公眾號發布回應稱，公司注意到有關普華永道的虛假信息在社交平台傳播。該些虛假信息謊稱

來自普華永道內部的官方渠道，但實際並非來自普華永道，普華永道的商標亦被未經授權盜用，

其內容均為不實信息。普華永道強調，對此事高度重視，將嚴肅處理未經授權使用商標及捏造不

實信息的行為，已經要求相關方刪除有關信息，並將採取其他相應的必要行動。



５﹒ 據《財新》報道，國家金融監督管理總局於４月中旬向各地方監管局、大型銀行、股份制

銀行和金融資產管理公司（ＡＭＣ）下發一份指導意見，支持ＡＭＣ可向大型銀行和股份行收購

所有風險級別的資產，這意味著ＡＭＣ可以收購來自大型銀行和股份行的非不良資產（即「正常

」和「關注」級別）。ＡＭＣ作為幫助企業處理不良資產的機構，一向只被允許收購「次級」、

「可疑」及「損失」三類不良資產。



６﹒ 乘聯會公布，４月全國乘用車市場零售１５３﹒２萬輛，同比下降５﹒７％，環比下降

９﹒４％。今年以來累計零售６３６﹒４萬輛，同比增長８％。４月新能源乘用車生產達

８０﹒２萬輛，同比增長３３﹒５％，環比增長０﹒９％。４月新能源乘用車批發銷量達

７８﹒５萬輛，同比增長３０％，環比下降３﹒７％。４月新能源車市場零售６７﹒４萬輛，同

比增長２８﹒３％，環比下降５﹒７％。乘聯會表示，汽車以舊換新補貼實施細則發布落地，對

車市是重大利好，預計５月車市零售會好於４月。另外，深圳已經開展汽車「報廢更新」及「置

換更新」補貼活動，最多補貼１萬元。



７﹒ 內地私募圈瘋傳，規模超過２０億元的私募瑞豐達資產已經跑路，旗下產品確認無法贖回

。據內媒報道，經實地視察，瑞豐達位於上海浦東新區匯公館１０號樓的辦公室亦已人去樓空，

現場有約２０名維權投資者，部分人購買基金產品金額介乎３００萬至３０００萬不等。多名投

資者已經報案，上海浦東分局經偵支隊已受理案件，相關人員為投資者現場登記。內媒還引述投

資者指出，瑞豐達實為「夫妻店」，瑞豐達實控人孫偉與日贏控股的實控人李威為夫妻。



８﹒ 海關總署廣東分署副主任馮國清今日在當地政府記者會上表示，據海關統計，今年前４個

月，廣東外貿進出口２﹒８萬億元，同比增長１２﹒３％，增速高出全國６﹒６個百分點，較一

季度增速高０﹒３個百分點。其中，出口１﹒８萬億元，增長８﹒８％；進口９９９６﹒７億元

，增長１９﹒１％。單４月，廣東外貿進出口７６４８﹒１億元，同比增長１３％。（ｓｌ）

