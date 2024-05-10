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AH股新聞

10/05/2024 11:00

《Ａ股焦點》遭美列入實體清單，雷科防務仍漲６％，北斗星通偏軟

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部工業與安全局周四（９日）公布，將３７個中國實
體加入出口管制的實體清單。被實施出口管制的實體包括多家Ａ股上市公司，分別是北斗星通
（深：００２１５１）、雷科防務（深：００２４１３）、縱橫股份（滬：６８８０７０）及中
科星圖（滬：６８８５６８），目前有關股份走勢個別。
　　清單內一些實體被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣球」或與支持該計劃的實體
有聯繫，其他一些實體被指利用美國科技發展無人機或量子技術，其中還有部分實體被額外指控
向俄羅斯運送受管制物品。
　
　　　　　　　　　　　　　表列相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元人民幣）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北斗星通（深：００２１５１）　　２８﹒７２元　　跌１﹒２４％
　　雷科防務（深：００２４１３）　　４﹒７６元　　　升６﹒４９％
　　縱橫股份（滬：６８８０７０）　　３４﹒９６元　　升３﹒４６％
　　中科星圖（滬：６８８５６８）　　５３﹒８４元　　跌０﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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