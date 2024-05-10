《Ａ股焦點》遭美列入實體清單，雷科防務仍漲６％，北斗星通偏軟

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部工業與安全局周四（９日）公布，將３７個中國實
體加入出口管制的實體清單。被實施出口管制的實體包括多家Ａ股上市公司，分別是北斗星通
（深：００２１５１）、雷科防務（深：００２４１３）、縱橫股份（滬：６８８０７０）及中
科星圖（滬：６８８５６８），目前有關股份走勢個別。
清單內一些實體被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣球」或與支持該計劃的實體
有聯繫，其他一些實體被指利用美國科技發展無人機或量子技術，其中還有部分實體被額外指控
向俄羅斯運送受管制物品。
表列相關股份表現
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股份（編號） 現價（元人民幣） 變幅（％）
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北斗星通（深：００２１５１） ２８﹒７２元 跌１﹒２４％
雷科防務（深：００２４１３） ４﹒７６元 升６﹒４９％
縱橫股份（滬：６８８０７０） ３４﹒９６元 升３﹒４６％
中科星圖（滬：６８８５６８） ５３﹒８４元 跌０﹒４６％
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（ｅｙ）
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