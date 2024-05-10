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AH股新聞

10/05/2024 09:15

《駐滬專電》上交所連發四張罰單嚴打科創板ＩＰＯ造假

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》因研發人員數量、研發投入金額造假，上
交所日前連發四份罰單，「劍指」大連科利德半導體科創板ＩＰＯ項目造假。科利德、保薦機構
海通證券、保薦代表人、容誠會計師事務所和簽字會計師全員領罰單。
　　上交所在現場督導時發現，科利德在ＩＰＯ過程中存在科創屬性指標相關信息披露不準確、
未充分說明成本核算的準確性等兩大違規行為，主要包括研發人員數量披露不準確、研發投入金
額披露不準確兩方面，且相關數據扣除後不再滿足科創屬性指標條件。
　　公開資料顯示，科利德是高純半導體材料供應商，主要從事電子特種氣體及半導體前驅體材
料的研發、生產和銷售。２０２３年６月１５日，科利德科創板ＩＰＯ獲受理；同年７月１１日
，公司收到首輪問詢函；今年２月２０日，因主動「撤單」，公司科創板ＩＰＯ之路由此終止。
　　此次上交所對發行人等參與各方通報批評及監管警示，再次亮明監管對ＩＰＯ造假零容忍的
態度。尤其針對發行人「一查就撤，一撤了之」的行為，中證監及交易所將全面從嚴加強對企業
發行上市活動監管，壓緊壓實發行監管全鏈條各相關方責任，維護良好的發行秩序和生態。

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