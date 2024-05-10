  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/05/2024 14:57

【樓市鬆綁】杭州樓市新政首日：有人連夜掛牌放盤，外地客諮詢增

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《澎湃新聞》報道，杭州昨全面取消住宅限購，有房產中介
透露，新政首日二手房市場諮詢量、掛牌量都有提升，但後續房價會否迅速止跌回漲仍待觀察。
　　西湖區一中介機構經理表示，「（新政公布）當晚，就有３個客戶下班後來掛房源－－從高
於平均成交價的掛牌價看，應該不是為了賣房，而是為辦理新購房按揭的首套認定。還有一些原
先降價掛牌的客戶，昨天也把掛牌價從每平方米６萬多（人民幣．下同）上調到７萬多元。」
　　至於新房銷售方面，有資深樓盤銷售認為，此次新政不涉及購房補貼、減免契稅等，預計對
新房銷售影響不會太大。
　
＊信貸優化，九成購房者能享首套房待遇＊
　
　　不過，來自杭州周邊城市客戶的諮詢量明顯增加。德祐房產的王店長稱：「從昨天到今天，
我接到不少外地客戶的諮詢電話，溫州、台州、金華的比較多，大部分是想買學區房。」但目前
政策只是在現有積分落戶框架內，提高自有產權住房的賦分權重，能否直接落戶要看後續細則，
所以購房者也比較謹慎。
　　此次新政的另一個亮點是信貸支持－－購房人在所購住房城區範圍內無住房，或在所購住房
城區內僅一套住房且正掛牌出售的，辦理新購住房按揭貸款時可按首套認定。粗略估計，９０％
以上的杭州購房者能享受首套房待遇。（ｒｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金