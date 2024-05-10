【樓市鬆綁】杭州樓市新政首日：有人連夜掛牌放盤，外地客諮詢增

《經濟通通訊社１０日專訊》據《澎湃新聞》報道，杭州昨全面取消住宅限購，有房產中介

透露，新政首日二手房市場諮詢量、掛牌量都有提升，但後續房價會否迅速止跌回漲仍待觀察。

西湖區一中介機構經理表示，「（新政公布）當晚，就有３個客戶下班後來掛房源－－從高

於平均成交價的掛牌價看，應該不是為了賣房，而是為辦理新購房按揭的首套認定。還有一些原

先降價掛牌的客戶，昨天也把掛牌價從每平方米６萬多（人民幣．下同）上調到７萬多元。」

至於新房銷售方面，有資深樓盤銷售認為，此次新政不涉及購房補貼、減免契稅等，預計對

新房銷售影響不會太大。



＊信貸優化，九成購房者能享首套房待遇＊



不過，來自杭州周邊城市客戶的諮詢量明顯增加。德祐房產的王店長稱：「從昨天到今天，

我接到不少外地客戶的諮詢電話，溫州、台州、金華的比較多，大部分是想買學區房。」但目前

政策只是在現有積分落戶框架內，提高自有產權住房的賦分權重，能否直接落戶要看後續細則，

所以購房者也比較謹慎。

此次新政的另一個亮點是信貸支持－－購房人在所購住房城區範圍內無住房，或在所購住房

城區內僅一套住房且正掛牌出售的，辦理新購住房按揭貸款時可按首套認定。粗略估計，９０％

以上的杭州購房者能享受首套房待遇。（ｒｙ）

