【大國博弈】商務部、外交部：堅決反對美列中國實體入管制清單

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部周四（９日）公布，將３７個中國實體加入出口管

制的實體清單。商務部新聞發言人今日回應稱，中方注意到有關情況，美方以所謂涉軍、涉俄等

為由，將多家中國實體列入出口管制清單，中方對此堅決反對。

發言人表示，長期以來，美方泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國企業，

嚴重損害企業合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦和發展。中方敦促

美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。



＊中方敦促美方停止泛化「國家安全」概念，藉此打壓中企＊



外交部例行記者會上，發言人林劍就同事件作出回應，中方一貫堅決反對美方濫用實體清單

等出口管制工具遏制打壓中國企業。中俄有權開展正常的經貿合作，這種合作不應受到干擾和限

制。

林劍強調，長期以來，美方以所謂「國家安全風險」為由打壓中國企業，但始終拿不出所謂

的證據，中方敦促美方停止泛化「國家安全」概念，停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器

化，停止濫用各類制裁清單，無理打壓中國企業。中方將繼續採取必要措施維護中國企業的合法

權益。

據報今次被實施出口管制的實體包括多家Ａ股上市公司，分別為北斗星通

（深：００２１５１）、雷科防務（深：００２４１３）、縱橫股份（滬：６８８０７０）及中

科星圖（滬：６８８５６８）。清單內一些實體被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣

球」或與支持該計劃的實體有聯繫，其他一些實體被指利用美國科技發展無人機或量子技術，還

有部分實體被額外指控向俄羅斯運送受管制物品。（ｒｙ）

