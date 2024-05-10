針對「中國業務可能被暫停」等傳聞，普華永道再發聲明回應

《經濟通通訊社１０日專訊》針對「中國業務可能被暫停」等諸多傳聞，普華永道（羅兵咸

永道）１０日凌晨在官方微信公眾號發布回應稱，公司注意到有關普華永道的虛假信息在社交平

台傳播。該些虛假信息謊稱系來自普華永道內部的官方渠道。該些信息並非來自普華永道，普華

永道的商標亦被未經授權盜用，其內容均為不實信息。普華永道對此事高度重視，將嚴肅處理未

經授權使用商標及捏造不實信息的行為。已經要求相關方刪除有關信息，並將採取其他相應的必

要行動

在上月，一封標題為「是誰把普華永道帶入恒大這個火坑」的公開信在網絡流傳。４月１６

日，普華永道發聲明稱，相關言論與事實明顯相悖。４月１９日，香港會計及財務匯報局公告稱

，其注意到一份舉報信流傳並獲媒體廣泛報道。鑑於指控的嚴重性，為了保障投資大眾及對上市

實體進行審計所涉及的更廣泛的公眾利益，維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任展開

調查。

今年３月，恒大地產涉嫌債券信息披露違法違規案由中國證監會調查完畢。經查明，恒大地

產披露的２０１９年、２０２０年年報共虛增收入５６４１億元人民幣。而恒大地產在５期、共

２０８億元債券發行文件中，分別引用了存在虛假記載的２０１９年、２０２０年年報相關數據

，涉嫌欺詐發行。普華永道對恒大地產２０１９年、２０２０年年報出具了標準無保留意見的審

計報告。（ｃｔ）

