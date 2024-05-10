《行業數據》乘聯會：４月新能源車零售增２８％，５月車市料更好

《經濟通通訊社１０日專訊》乘聯會公布，４月全國乘用車市場零售１５３﹒２萬輛，同比

下降５﹒７％，環比下降９﹒４％。今年以來累計零售６３６﹒４萬輛，同比增長８％。

４月新能源乘用車生產達到８０﹒２萬輛，同比增長３３﹒５％，環比增長０﹒９％。４月

新能源乘用車批發銷量達到７８﹒５萬輛，同比增長３０﹒０％，環比下降３﹒７％。４月新能

源車市場零售６７﹒４萬輛，同比增長２８﹒３％，環比下降５﹒７％。４月新能源車出口

１１﹒５萬輛，同比增長２６﹒８％，環比下降４﹒１％。



＊５月補貼政策效果會很顯著＊



乘聯會表示，汽車以舊換新補貼實施細則發布落地，對車市是重大利好，雖然５月休假時間

長，但預計５月車市零售會好於４月。從春節後消費者就關注以舊換新的政策，期待政策帶來購

車實惠，因此政策的實施對車市是重大利好，預計年度報廢總量應能達到近千萬輛的規模，汽車

以舊換新補貼對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來千億元以上的年消費增量，

５月車市有望一掃低迷狀態實現恢復性增長。預計補貼政策的財政效果也會很顯著，初步估算１

元補貼投入的產值，能拉動的比例為１：１５，而且１元財補私人報廢更新的稅收拉動比例為

１：３。報廢更新的一條龍服務的工作，在政策的支持下，期待經銷商和車企更好地做好政策配

套服務工作，專業的人做專業的事，預計這樣拉動的效果才會更突出。（ｃｔ）

