  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/05/2024 09:28

《Ａ股行情》美降息預期燃滬指高開０﹒１％，傳美將對華徵新關稅

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國上周首次申領失業救濟人數升至８月以來最高，再次燃點
外界對美聯儲放寬貨幣政策的預期，環球股市造好，滬深股市今早窄幅高開。滬綜指高開
０﹒１４％，報３１５８﹒５９點，深成指高開０﹒０１％，創業板指低開０﹒０５％，保險股
造好，通信設備、工程機械股走低。
　　據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（１４日）公布對華商品「３０１
條款」關稅審查的最終結果，預計拜登政府不會像前總統特朗普般全面提高關稅，而是很大程度
上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具有針對
性的新關稅。不過報道指，美國政府仍有可能推遲公布有關決定。
　　杭州、西安兩個內地主要城市同日取消所有樓市限購政策，市場認為訊號意義強烈。不過《
中央電視台》報道表示，限購鬆綁是大勢所趨，尤其是市場供應過剩、動力不足的城市可以全面
取消，但限購政策不會徹底消失，少部分重點城市因為涉及落戶政策等，只會繼續微調。外界解
讀，央媒表態暗示一線城市仍不會輕易取消樓市限購政策。
　　美國聯邦公報顯示，美國政府以國家安全和外交政策問題為由將３７家中國實體列入出口管
制清單。報道指清單內一些實體曾被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣球」，亦包括
中國電子科技集團旗下的一些部門，這些部門涉嫌獲取美國科技以支持中國軍事發展。
　　人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２０億元，全周實現淨
回籠４４００億元。（ｅｙ）

全新節目《說說心理話》講述被情緒困擾真實個案，情緒病最終如何走出低谷？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金