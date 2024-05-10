《Ａ股行情》美降息預期燃滬指高開０﹒１％，傳美將對華徵新關稅

《經濟通通訊社１０日專訊》美國上周首次申領失業救濟人數升至８月以來最高，再次燃點

外界對美聯儲放寬貨幣政策的預期，環球股市造好，滬深股市今早窄幅高開。滬綜指高開

０﹒１４％，報３１５８﹒５９點，深成指高開０﹒０１％，創業板指低開０﹒０５％，保險股

造好，通信設備、工程機械股走低。

據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（１４日）公布對華商品「３０１

條款」關稅審查的最終結果，預計拜登政府不會像前總統特朗普般全面提高關稅，而是很大程度

上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具有針對

性的新關稅。不過報道指，美國政府仍有可能推遲公布有關決定。

杭州、西安兩個內地主要城市同日取消所有樓市限購政策，市場認為訊號意義強烈。不過《

中央電視台》報道表示，限購鬆綁是大勢所趨，尤其是市場供應過剩、動力不足的城市可以全面

取消，但限購政策不會徹底消失，少部分重點城市因為涉及落戶政策等，只會繼續微調。外界解

讀，央媒表態暗示一線城市仍不會輕易取消樓市限購政策。

美國聯邦公報顯示，美國政府以國家安全和外交政策問題為由將３７家中國實體列入出口管

制清單。報道指清單內一些實體曾被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣球」，亦包括

中國電子科技集團旗下的一些部門，這些部門涉嫌獲取美國科技以支持中國軍事發展。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２０億元，全周實現淨

回籠４４００億元。（ｅｙ）

