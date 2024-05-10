《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２％，工業類板塊領跌

《經濟通通訊社１０日專訊》美國再次燃點外界對美聯儲放寬貨幣政策的預期，環球股市造
好，然而據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（１４日）公布對華商品「
３０１條款」關稅審查的最終結果，預計拜登政府不會像前總統特朗普般全面提高關稅，而是很
大程度上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具
有針對性的新關稅。
半導體、化纖、汽車等工業類板塊領跌，滬深股市今早窄幅高開，盤中明確掉頭向下，滬綜
指半日軟０﹒２２％，報３１４７﹒２５點，深成指跌０﹒８６％，創業板指挫１﹒１６％。
兩市半日成交５８０６億元（人民幣．下同），較上日（９日）同時段成交增加５﹒５％，
陸股通恢復淨流出近６８億元。
＊地產股連日漲＊
杭州、西安兩個內地主要城市同日取消所有樓市限購政策，市場認為訊號意義強烈，中信建
投預計一線城市調控向主城區優化、二線城市全面取消限購的格局將加速形成。不過《中央電視
台》報道表示，限購鬆綁是大勢所趨，尤其是市場供應過剩、動力不足的城市可以全面取消，但
限購政策不會徹底消失，少部分重點城市因為涉及落戶政策等，只會繼續微調。外界解讀，央媒
表態暗示一線城市仍不會輕易取消樓市限購政策。
地產股連日升，招商蛇口（深：００１９７９）漲５％，新城控股（滬：６０１１５５）升
４％，保利發展（滬：６０００４８）升３﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）升２﹒７％
，萬科Ａ（深：０００００２）揚２﹒３％。
＊中芯盈利大減，拖累半導體板塊＊
中芯國際（滬：６８８９８１）第一季純利約７１７９﹒２萬美元，同比大跌６８﹒９％，
環比跌５９％，盡管營業收入同比升１９﹒７％，惟毛利率急跌跌７﹒１個百分點至１３﹒７％
。中芯第一季度淨利潤差過市場預期，料受制於中國消費者信心疲軟。中芯國際Ａ股價跌
１﹒８％，報４２﹒９５元。
其他半導體股同挫，北方華創（深：００２３７１）插水８﹒５％，東芯股份
（滬：６８８１１０）跌８﹒３％，盛科通信（滬：６８８７０２）跌７﹒３％，燦芯股份
（滬：６８８６９１）跌６﹒３％，長川科技（深：３００６０４）跌５﹒８％，艾森股份
（滬：６８８７２０）挫５﹒５％。（ｅｙ）
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