《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒０１％入技術性牛市，連續四周上漲

《經濟通通訊社１０日報道》美國再次燃點外界對美聯儲放寬貨幣政策的預期，環球股市造

好，然而據《彭博》引述知情人士表示，美國政府準備最快下周二（１４日）公布對華商品「

３０１條款」關稅審查的最終結果，預計拜登政府不會像前總統特朗普般全面提高關稅，而是很

大程度上維持現有的關稅，但會對電動汽車、電池和光伏設備等一些關鍵行業向中國企業徵收具

有針對性的新關稅。

滬深股市今早窄幅高開，但值得留意的是開盤不久後滬綜指曾經彈上３１６３﹒１４點位置

，刷新去年９月５日以來新高，且較今年２月５日低點（２６３５﹒０９點）反彈超２０％，邁

入技術性牛市。不過在半導體、化纖、汽車等工業類板塊領跌下，早段掉頭向下，午後市況見穩

，滬綜指全日收升０﹒０１％，報３１５４﹒５５點，深成指跌０﹒５８％，創業板指挫

１﹒１５％。

兩市全日成交９１２５億元（人民幣．下同），按日增加１﹒３％，陸股通錄得淨流出超過

６３億元。

以全周來看，五一假期後復市首日（６日），受惠中央政治局釋出的政策風向利好，滬指全

日大升１﹒１６％，翌日（７日）升再０﹒２２％，不過Ａ股周三（８日）顯著回吐，然而周四

（９日）公布的進出口數據增幅雙雙轉正，加上官媒放風專項債密集發行潮及特別國債或提早至

６月發行，滬綜指當日反彈０﹒８３％，今日保持窄幅波動，滬綜指全周累升１﹒６％，連續第

四個星期上升。



＊地產股連日升，招商蛇口喜漲停＊



杭州、西安兩個內地主要城市同日取消所有樓市限購政策，市場認為訊號意義強烈，中信

建投預計一線城市調控向主城區優化、二線城市全面取消限購的格局將加速形成。不過《中央電

視台》報道表示，限購鬆綁是大勢所趨，尤其是市場供應過剩、動力不足的城市可以全面取消，

但限購政策不會徹底消失，少部分重點城市因為涉及落戶政策等，只會繼續微調。外界解讀，央

媒表態暗示一線城市仍不會輕易取消樓市限購政策。

地產股連日升，招商蛇口（深：００１９７９）漲停，新城控股（滬：６０１１５５）升

７﹒９％，保利發展（滬：６０００４８）升５﹒５％，金地集團（滬：６００３８３）升５％

，萬科Ａ（深：０００００２）揚３﹒６％。

中芯國際（滬：６８８９８１）第一季純利約７１７９﹒２萬美元，同比大跌６８﹒９％，

環比跌５９％，儘管營業收入同比升１９﹒７％，惟毛利率急跌跌７﹒１個百分點至１３﹒７％

。中芯第一季度淨利潤差過市場預期，料受制於中國消費者信心疲軟。中芯國際Ａ股價跌

１﹒７％，報４２﹒９９元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６６６﹒２８ ＋０﹒０５

上證綜合指數 ３１５４﹒５５ ＋０﹒０１ ４０６７﹒０８

上證Ａ股指數 ３３０６﹒８７ ＋０﹒０１

深證成份指數 ９７３１﹒２４ －０﹒５８ ５０５８﹒２５

深圳創業板指數 １８７８﹒１７ －１﹒１５

上證Ｂ股指數 ２５４﹒８０ ＋０﹒０５ １﹒１９

深證Ｂ股指數 １１２６﹒１４ －０﹒２３ ０﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

