  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

10/05/2024 09:05

《神州金融》金監總局籲銀行險企為科企提供全生命周期金融服務

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家金融監督管理總局印發《關於銀行業保險業做好金融「五
篇大文章」的指導意見》，指導意見共五個部分、二十條，分別從總體要求、優化金融產品和服
務、發揮銀行保險機構職能優勢、完善銀行保險機構組織管理體系、做好監管支持等五個方面要
求銀行保險機構做好金融「五篇大文章」。
　　金融「五篇大文章」即科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融。
　　指導意見要求聚焦卡點堵點提升科技金融質效，結合科技型企業發展規律和特點，為科技型
企業提供全生命周期金融服務；聚焦「雙碳」目標健全綠色金融體系，積極支持重點行業和領域
節能、減污、降碳、增綠、防災，豐富綠色金融產品和服務；聚焦痛點難點加強普惠金融服務，
公平對待各類所有制企業，持續加大對民營、小微企業和個體工商戶的金融支持，積極服務鄉村
全面振興；聚焦現實需求加快養老金融發展，加大對健康產業、養老產業、銀髮經濟的金融支持
，發展第三支柱養老保險；聚焦效能和安全促進數字金融發展，積極引導銀行保險機構數字化轉
型，健全適應數字化時代的金融監管體系。
　　金監總局表示，下一步將加強督促指導，抓好《指導意見》貫徹落實工作，研究制定相關實
施方案，細化政策要求，確保黨中央、國務院關於金融「五篇大文章」的決策部署落到實處，統
籌推進經濟和金融高質量發展。（ｅｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金