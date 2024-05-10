《神州金融》金監總局籲銀行險企為科企提供全生命周期金融服務

《經濟通通訊社１０日專訊》國家金融監督管理總局印發《關於銀行業保險業做好金融「五

篇大文章」的指導意見》，指導意見共五個部分、二十條，分別從總體要求、優化金融產品和服

務、發揮銀行保險機構職能優勢、完善銀行保險機構組織管理體系、做好監管支持等五個方面要

求銀行保險機構做好金融「五篇大文章」。

金融「五篇大文章」即科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融。

指導意見要求聚焦卡點堵點提升科技金融質效，結合科技型企業發展規律和特點，為科技型

企業提供全生命周期金融服務；聚焦「雙碳」目標健全綠色金融體系，積極支持重點行業和領域

節能、減污、降碳、增綠、防災，豐富綠色金融產品和服務；聚焦痛點難點加強普惠金融服務，

公平對待各類所有制企業，持續加大對民營、小微企業和個體工商戶的金融支持，積極服務鄉村

全面振興；聚焦現實需求加快養老金融發展，加大對健康產業、養老產業、銀髮經濟的金融支持

，發展第三支柱養老保險；聚焦效能和安全促進數字金融發展，積極引導銀行保險機構數字化轉

型，健全適應數字化時代的金融監管體系。

金監總局表示，下一步將加強督促指導，抓好《指導意見》貫徹落實工作，研究制定相關實

施方案，細化政策要求，確保黨中央、國務院關於金融「五篇大文章」的決策部署落到實處，統

籌推進經濟和金融高質量發展。（ｅｙ）

