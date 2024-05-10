【債務風險】據報內地不再限制ＡＭＣ收購大型銀行資產的風險類別

《經濟通通訊社１０日專訊》據《財新》報道，國家金融監督管理總局於４月中旬向各地方

監管局、大型銀行、股份制銀行和金融資產管理公司（ＡＭＣ）下發一份指導意見，支持ＡＭＣ

可向大型銀行和股份行收購所有風險級別的資產，這意味著ＡＭＣ可以收購來自大型銀行和股份

行的非不良資產（即「正常」和「關注」級別）。

ＡＭＣ作為幫助企業處理不良資產的機構，一向只被允許收購「次級」、「可疑」及「損失

」三類不良資產，但近年隨著房地產行業大面積爆雷，中小銀行債務風險隱現，２０２２年河南

多家村鎮銀行因資金鏈斷裂而發生擠提，與此同時原來的銀保監下發指導意見，允許ＡＭＣ向中

小銀行收購所有風險級別的資產。



＊銀行隱藏不良資產釀風險，當局出招填漏洞＊



報道分析，銀行通常會提出不納入不良資產，作為加入債務違約企業債委會的條件，所以這

些債務在銀行報表中不會被顯示不良資產，避免影響銀行的不良貸款率，然而這樣做會產生一項

副作用，即ＡＭＣ無法收購這類實質上不良的資產。報道進一步指出，在有關規定放寬後，可以

免除ＡＭＣ業務人員的合規顧慮，鼓勵ＡＭＣ幫助大行和股份行化解風險資產，盤活存量信貸。

由資管機構收購銀行風險資產不代表風險不存在，而是風險被轉移至更安全的區域，外界對

四大國有ＡＭＣ的信用前景日漸悲觀。穆迪今年初全線下調四大國有ＡＭＣ評級，當中中信金融

資產（０２７９９）（前稱中國華融）的長期發行人評級被降至「Ｂａ１」，進入垃圾級，長城

資管、中國信達（０１３５９）和東方資管也同樣被降級；惠譽當時同樣全線下調四大國有

ＡＭＣ發行人違約評級各一級。（ｅｙ）

