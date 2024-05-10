【大國博弈】美商務部增制裁３７家中企，部分被指涉去年氣球事件

《經濟通通訊社１０日專訊》美國商務部工業與安全局周四（９日）公布，將３７個中國實

體加入出口管制的實體清單。清單內一些實體被指控支持２０２３年飛越美國上空的「中國氣球

」或與支持該計劃的實體有聯繫，其他一些實體被指利用美國科技發展無人機或量子技術，其中

還有部分實體被額外指控向俄羅斯運送受管制物品。

被實施出口管制的實體包括多家Ａ股上市公司，分別是北斗星通（深：００２１５１）、雷

科防務（深：００２４１３）、縱橫股份（滬：６８８０７０）及中科星圖

（滬：６８８５６８）。



表列最新被美國實施出口管制的中國實體

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實體名稱 制裁原因

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ＡＥＥ深圳一電航空技術有限公司 通過美國科技發展無人機技術

向俄羅斯運送受管制物品

北京量子信息科學研究院 通過美國科技支持中國量子技術項目

北京北斗星通導航技術股份有限公司（深：００２１５１） 支持中國氣球項目

北京雷科防務科技股份有限公司（深：００２４１３） 和支持中國氣球項目中國實體有聯繫

北京瑞達康科技有限公司 支持中國氣球項目

北京天海達科技有限公司 支持中國氣球項目

北京中商鼎盛機電設備有限公司 通過美國科技發展無人機技術

向俄羅斯運送受管制物品

中電科芯片技術（集團）有限公司 通過美國科技支持中國量子技術項目

中電科思儀科技股份有限公司 通過美國科技支持中國量子技術項目

向俄羅斯運送受管制物品

成都華日通訊技術有限公司 支持中國氣球項目

成都縱橫自動化技術股份有限公司（滬：６８８０７０） 通過美國科技發展無人機技術

中國電子科技集團公司第十六研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國電子科技集團公司第三十二研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國電子科技集團公司第三十六研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國電子科技集團公司第四十一研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國電子科技集團公司第四十五研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

向俄羅斯運送受管制物品

中國電子科技集團公司電子裝備集團有限公司 通過美國科技支持中國量子技術項目

支持中國核項目發展

中國科學院量子信息與量子科技前沿卓越創新中心 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國科學院物理研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國科學院量子信息重點實驗室 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國科學院上海微系統與信息技術研究所 通過美國科技支持中國量子技術項目

中船重工鵬力（南京）超低溫技術有限公司 通過美國科技支持中國量子技術項目

向俄羅斯運送受管制物品

中科星圖股份有限公司（滬：６８８５６８） 和支持中國氣球項目中國實體有聯繫

合肥量子信息科學國家實驗室 通過美國科技支持中國量子技術項目

和芯星通科技（北京）有限公司 支持中國氣球項目

濟南量子技術研究院 通過美國科技支持中國量子技術項目

本源量子計算技術（合肥）股份有限公司 通過美國科技支持中國量子技術項目

量子科技長三角產業創新中心 通過美國科技支持中國量子技術項目

上海量子科學研究中心 通過美國科技支持中國量子技術項目

深圳量子科學與工程研究院 通過美國科技支持中國量子技術項目

深圳一電科技有限公司 支持中國氣球項目

向俄羅斯運送受管制物品

蘇州電訊電機廠有限公司 支持中國氣球項目

太原ＥＦＴ裝備製造有限公司 支持中國氣球項目

聯華電子中心有限公司 通過美國科技支持中國量子技術項目

中國科學技術大學 通過美國科技支持中國量子技術項目

支持中國核項目發展

西安恒達微波技術開發有限公司 支持中國氣球項目

中科星圖空間技術有限公司 和支持中國氣球項目中國實體有聯繫

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（ｅｙ）



