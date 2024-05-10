百度前副總裁璩靜離職前已設新公司，李彥宏：優秀員工才代表百度

《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒《澎湃新聞》報道，剛離職的百度（０９８８８）公眾

溝通部負責人、副總裁璩靜，早在４月已於深圳註冊了一家以從事互聯網和相關服務為主業的新

公司。

天眼查Ａｐｐ信息顯示，深圳市哇卡哇卡文化有限公司於今年４月２４日成立，註冊資本１

萬元人民幣，法定代表人是璩靜，璩靜持股比例９０％，而璩靜在百度任職期間的助理鄒少歡持

股１０％。公司經營範圍包括日用品銷售、家電銷售、通訊設備銷售、服裝服飾零售、文藝創作

、文化娛樂經紀人、諮詢策劃服務等。

報道指，璩靜與鄒少歡此前均在百度公關部組建的媒體群中，在昨（９日）晚璩靜已經退出

相關媒體群，鄒少歡依然在群內；在百度的內部系統中，璩靜被打上「已離職」標簽。



＊李彥宏表彰優秀員工：你們才代表最真實的百度＊



另外，據騰訊新聞《ＡＩ光年》報道，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏與人力資源

負責人崔珊珊昨日下午召開小範圍員工溝通會，對璩靜事件進行了點評。報道指，李彥宏現場表

彰了百度優秀員工，情緒頗為激動地表示，「你們才代表百度，你們才代表最真實的百度，你們

才是百度最真實的代表」。

璩靜５月初在抖音開設個人短視頻帳號，並以「百度副總裁、公關一號位、華為前公關副總

裁」的標籤發布了四段分享職場經歷的短視頻，但內容頗有「引戰」成分，包括聲稱公司只關心

員工交付結果並不關心員工家庭情況，「為甚麼要考慮員工的家庭」、「員工鬧分手，提離職，

我秒批」等，又自曝剛到任百度時曾遭下屬寫３００封舉報信攻擊。在引起極大爭議後，璩靜終

刪除短視頻並在８日晚間致歉，稱發布短視頻前沒有徵求公司意見，並強調短視頻不代表公司立

場。（ｓｌ）

