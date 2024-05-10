《神州基金》２０億私募瑞豐達資產跑路，業內人士指其運作神秘

《經濟通通訊社１０日專訊》內地私募圈昨日（９日）瘋傳，規模超過２０億元（人民幣．

下同）的私募瑞豐達資產已經跑路。《證券時報．券中社》引述私募圈人士透露，瑞豐達旗下的

產品已確認無法贖回。有知情人士指「該私募手法十分惡劣，而且投資人以機構居多，包括一些

券商資管、自營等」。

浙江瑞豐達資產管理有限公司（瑞豐達）於２０１６年１０月２０日成立，２０１７年５月

３１日在中國證券投資基金業協會完成私募基金管理人登記備案。瑞豐達實控人為邱文龍，註冊

地在浙江省湖州市，辦公地址在上海市浦東新區，註冊資本３０００萬元，實繳資本７５０萬元

，業務類型包括私募證券投資基金、私募證券投資類ＦＯＦ基金，管理規模在２０億元－５０億

元。目前瑞豐達共有７０隻產品備案，超半數產品的託管人為招商證券（０６０９９）

（滬：６００９９９），此外國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）、中信證券

（０６０３０）（滬：６０００３０）、華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）、廣發

証券（０１７７６）（深：０００７７６）、財通證券（滬：６０１１０８）、中國銀河證券

（０６８８１）（滬：６０１８８１）、華安證券（滬：６００９０９）也託管了一部分產品。



＊有盡職調查發現瑞豐達投資邏輯非常混亂＊



報道引述據業內人士稱，瑞豐達對外自稱是量化策略，但其實際運作相當神秘，例如去年曾

在市場上大量尋找優先資金，聯合信託發行結構化產品，承諾的收益比較高。有券商自營人士則

透露，「我們盡調過他們，但發現這家私募的投資邏輯非常混亂，存在許多蹊蹺。當時我們提出

去公司現場看看，對方先是一再推脫，最後只是勉強讓我們看了下中後台辦公的地方，並沒有看

到投研辦公的場地。我們覺得這裏面有問題，最後就沒有和瑞豐達合作」。

報道指，從一份瑞豐達私募產品估值表看到，該產品下投了「瑞竹嘉安二號私募證券投資基

金」和「澤恒中茵１號私募證券投資基金」。公開資料顯示，這兩隻產品分屬江蘇瑞竹私募基金

管理有限公司和上海澤恒基金管理有限公司旗下。不過，瑞竹私募在今年３月底剛剛變更法定代

表人，而澤恒基金去年底曾被上海金融法院和上海市奉賢區人民法院強制執行，執行標的為

４１０７﹒４２萬元。



＊瑞豐達以高佣金高回報吸引資金＊



《每日經濟新聞》亦引述業內人士指出，「瑞豐達佣金４個點，比Ｐ２Ｐ都高，２０００萬

起投，１：４優先劣後，保本８％，老闆拿５個億資金做劣後……產品收益每隻都是年化２０％

，沒有回撤」。報道還引述私募排排網信息指出，瑞豐達展示的產品業績表現相當驚人，例如瑞

豐達時瑞一號，成立於２０２２年４月，截至４月３０日產品淨值８﹒９５４３元，成立以來收

益７９５﹒４３％，年化收益１９１﹒２５％。業內人士直言，「又是一個你圖他利息，他圖你

本金的故事」。（ｓｌ）

