【聚焦人幣】中國銀行於塞爾維亞首都舉行人民幣清算行揭牌儀式

《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平周三與塞爾維亞總統武契奇在貝爾格萊德共同

簽署關於深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明，指雙方願加強

金融合作，支持塞爾維亞人民幣清算行盡快開業。同日中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉辦塞爾維亞人民幣清算行揭牌儀式。中國銀

行董事長葛海蛟、塞爾維亞國家銀行（央行）行長約爾戈萬卡．塔巴科維奇出席並致辭。



＊塞央行：力促人幣在巴爾幹半島及中東歐發揮更重要作用＊



中國銀行是在塞爾維亞的唯一中資金融機構。去年１２月，中國人民銀行根據與塞爾維亞國

家銀行合作備忘錄，授權中國銀行（塞爾維亞）有限公司擔任塞爾維亞人民幣清算行。葛海蛟表

示，中國銀行將聚焦高質量服務中塞客戶、助推塞爾維亞歐亞走廊中心地位達到新高度、促進雙

邊經貿交流等重點工作，進一步便利人民幣在雙邊貿易投資中的使用，有效發揮好金融橋樑作用

，為深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體持續貢獻力量。

塔巴科維奇則稱，塞爾維亞央行將積極支持中國銀行履行人民幣清算行職能，豐富人民幣使

用場景，進一步便利塞爾維亞企業開展跨境結算和投融資活動，使人民幣在巴爾幹半島及中東歐

地區發揮更重要作用。（ｓｌ）

