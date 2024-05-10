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AH股新聞

10/05/2024 11:31

【聚焦人幣】中國銀行於塞爾維亞首都舉行人民幣清算行揭牌儀式

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家主席習近平周三與塞爾維亞總統武契奇在貝爾格萊德共同
簽署關於深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明，指雙方願加強
金融合作，支持塞爾維亞人民幣清算行盡快開業。同日中國銀行（０３９８８）
（滬：６０１９８８）在塞爾維亞首都貝爾格萊德舉辦塞爾維亞人民幣清算行揭牌儀式。中國銀
行董事長葛海蛟、塞爾維亞國家銀行（央行）行長約爾戈萬卡．塔巴科維奇出席並致辭。
　
＊塞央行：力促人幣在巴爾幹半島及中東歐發揮更重要作用＊
　
　　中國銀行是在塞爾維亞的唯一中資金融機構。去年１２月，中國人民銀行根據與塞爾維亞國
家銀行合作備忘錄，授權中國銀行（塞爾維亞）有限公司擔任塞爾維亞人民幣清算行。葛海蛟表
示，中國銀行將聚焦高質量服務中塞客戶、助推塞爾維亞歐亞走廊中心地位達到新高度、促進雙
邊經貿交流等重點工作，進一步便利人民幣在雙邊貿易投資中的使用，有效發揮好金融橋樑作用
，為深化和提升中塞全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體持續貢獻力量。
　　塔巴科維奇則稱，塞爾維亞央行將積極支持中國銀行履行人民幣清算行職能，豐富人民幣使
用場景，進一步便利塞爾維亞企業開展跨境結算和投融資活動，使人民幣在巴爾幹半島及中東歐
地區發揮更重要作用。（ｓｌ）

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