《大灣區》人行廣東分行：爭取更多便利跨境貿易投融資試點落地

《經濟通通訊社１０日專訊》中國人民銀行廣東省分行副行長吳燕生今日在廣東省政府《關

於實施「五外聯動」推進高水平對外開放的意見》記者會上表示，人民銀行廣東省分行、外匯局

廣東省分局將圍繞打好「五外聯動」組合拳，加大跨境貿易投融資便利化政策供給，爭取更多試

點政策落地廣東。



＊７９家跨國企業參與本外幣跨境資金集中運營試點＊



「五外」即外貿、外資、外包、外經、外智。吳燕生表示，人行廣東省分行已圍繞「五外聯

動」採取了多項措施。其中，在提升跨境貿易投融資便利化水平方面，推進跨國公司本外幣一體

化資金池、私募股權跨境投資、跨境融資便利化等政策試點，支持更多外資在廣東展業興業。截

至３月末，廣東轄區共有７９家跨國公司集團、９２５家境內外成員企業參與本外幣跨境資金集

中運營試點，集中外債和境外放款額度超２６００億美元；南沙自貿區有１０家企業取得

ＱＦＬＰ試點資格，募集境外資金３３﹒５億美元。

在進一步簡政放權、優化營商環境方面，允許外商投資企業境內再投資免登記，並允許符合

條件的企業將資本項目收入用於境內支付時，無需事前向銀行逐筆提交真實性證明材料等。同時

，支持外債、境外上市等資本項目外匯登記由銀行直接辦理，截至３月末轄區銀行共辦理外債登

記１３７筆，登記金額１９﹒６億美元。

在穩步推進高水平開放政策擴圍方面，將跨境貿易投資高水平開放試點推廣至全省，優化企

業經常項目資金收付、新型國際貿易結算等業務流程，截至３月末累計辦理上述試點業務超

２０００億美元。

至於在科技賦能，培育涉外經濟增長新動能方面，指導廣東省銀行外匯和跨境人民幣業務展

業自律機制出台跨境電商、市場採購及新型國際貿易業務展業指引，統一操作標準，提升業務辦

理效率等。一季度轄區跨境電商收支同比增長５５﹒９％，新型離岸國際貿易收支同比增長

１３﹒１％。（ｓｌ）

