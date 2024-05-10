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AH股新聞

10/05/2024 13:48

【數據前瞻】內地４月ＣＰＩ明公布，機構料同比微升至０﹒２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局將於明日上午公布４月居民消費價格指數
（ＣＰＩ）及工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）數據。據《路透》綜合逾３０家機構預估中值
顯示，食品價格偏弱與翹尾因素拖累減弱影響相抵，中國４月ＣＰＩ同比漲幅料從０﹒１％小升
至０﹒２％；同時，隨著能源及金屬價格走高，疊加低基數影響，當月ＰＰＩ同比降幅料從
２﹒８％收窄至２﹒３％。此外，８家機構預估中值顯示，４月ＣＰＩ環比降幅料從１％收窄至
０﹒１％。
　　國金宏觀趙偉團隊報告稱，生豬、果蔬等價格承壓，對食品端或仍有拖累；非食品端或受到
清明節服務漲價提振及原油價格回升等支撐，預計４月ＣＰＩ同比上升０﹒１％，ＰＰＩ同比降
幅或小幅收窄至２﹒３％左右。
　　瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤則預計，ＣＰＩ同比增速小幅下降至０％，非食品價格可能在３
月大幅下跌後環比反彈，高頻數據顯示平均食品價格環比降幅變小；ＰＰＩ同比降幅料因低基數
而收窄。
　　華泰證券宏觀團隊表示，４月食品價格仍偏弱，但ＣＰＩ翹尾因素的拖累進一步收窄，將支
撐ＣＰＩ總體平穩，４月ＣＰＩ同比漲幅料小幅回升至０﹒２％；而能源及金屬價格走高，或推
動ＰＰＩ同比降幅收窄至２﹒３％左右。（ｓｌ）

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