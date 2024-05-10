《神州債市》廣東發５年期再融資債，有銀行１分鐘賣光５億元額度

《經濟通通訊社１０日專訊》廣東省多家銀行昨日上午開售廣東省政府５年期再融資一般債

券，是廣東省地方政府債券今年首次通過商業銀行櫃台債券市場向廣大投資者發售。據內媒《

２１世紀經濟報道》報道，多家銀行表示政府債券受到投資者熱捧，其中農業銀行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）廣東省分行在開售後１分鐘內售罄全部５億元（人民幣．

下同）額度，個人投資者佔１００％。工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）廣東省分

行的５億元額度亦在發售首日全部售罄。

根據廣東省財政廳發行計劃安排，昨起至周六（１１日）於櫃台市場發行「２０２４年廣東

省地方政府再融資一般債券（二期）－－２０２４年廣東省政府一般債券（四期）」，計劃發行

面值總額不超過１４０﹒２１８７億元，其中首場招標計劃發行面值為１２０﹒２１８７億元，

商業銀行櫃台計劃發行面值不超過２０億元；期限５年，票面利率為２﹒２％，與目前國有行５

年期定存利率相當，甚至低於部分股份行、城商行定存掛牌利率。



＊業界料未來兩個月或是政府債券供給高峰＊



此外，報道引述一名私募基金債券交易員表示，由於４月地方債發行力度與淨融資規模意外

大幅走低，疊加萬億特別國債可能在５月發行，未來兩個月或是政府債券供給高峰。報道綜合各

地已披露地方債發行計劃指出，今年第二季將有約１﹒７萬億元專項債發行，其中新增專項債規

模可能達到１﹒２萬億元，發行節奏較第一季明顯加快。（ｓｌ）

