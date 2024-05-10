《神州基金》瑞豐達爆雷上海警方受理案件，傳與日贏控股有關連

《經濟通通訊社１０日專訊》內地私募圈瘋傳規模超過２０億元人民幣的私募瑞豐達資產已

經跑路。內媒《財聯社》報道，經實地探訪，瑞豐達位於上海浦東新區匯公館１０號樓的辦公室

已經人去樓空，大樓物業管理員工透露，該公司已經２天沒人來辦公。報道並指，上海浦東分局

經偵支隊已受理此案，相關人員組織投資人現場登記。

報道引述投資人指出，瑞豐達實為「夫妻店」，瑞豐達實控人孫偉與日贏控股的實控人李威

為夫妻。不過，股權穿透暫未看出兩者相關聯。日贏控股辦公室位於匯公館８號樓，目前同樣已

經無人辦公。經實地查看，瑞豐達旗下產品基金合同等資料放置於日贏控股辦公室。

據日贏控股官網，日贏控股全名為日贏投資控股集團有限公司，成立於２０１２年，是一家

為客戶提供身體健康、財富自由、內心快樂的一站式服務控股集團，旗下擁有四大核心業務日贏

健康、日贏資本、日贏教育及日贏地產，而日贏地產擁有香港建築承建資質。官網並顯示，日贏

控股董事長為李敏、總經理為孫偉。官網首頁有瑞豐達關於第三季股市分析的宣傳；新聞動態－

媒體報道頁面一則新聞顯示，日贏控股２０１９年９月１８日在香港上市，股份代號１７４１。

港股日贏控股（０１７４１）股價今日大瀉，目前瀉２２％，報０﹒２５港元。據日贏控股

香港網站，旗下子公司及其董事名單中，「孫偉」分別是日贏集團有限公司、香港日贏控股國際

集團有限公司、上海財康樂健康管理有限公司、財康樂企業管理有限公司的董事。（ｓｌ）

