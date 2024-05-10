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AH股新聞

10/05/2024 17:39

【俄烏開戰】華代表過去一周就解決烏克蘭危機進行第三輪穿梭外交

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部網站發文指，中國政府歐亞事務特別代表李輝５月
３日至９日就政治解決烏克蘭危機開展第三輪穿梭外交，先後訪問土耳其、埃及、沙特和阿聯酋
，分別與土耳其副外長阿克查帕爾、埃及外交部部長助理哈立德、沙特國務大臣兼國家安全顧問
艾班和阿聯酋總統外交顧問卡爾卡什、國際合作事務國務部長莉姆舉行會談。訪問前後，李輝還
與巴西、南非、印尼、哈薩克等國官員進行溝通。
　　文章指，中方同各方就烏克蘭危機深入交換意見，各方普遍贊同中方為呼籲局勢降溫提出的
主張，各方同意繼續保持溝通協調，同時歡迎國際社會支持推動局勢降溫的努力，共同為停火止
戰、勸和促談發揮建設性作用。
　　中方提出的主張包括：呼籲遵守為局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方
不拱火；對話談判是解決烏克蘭危機唯一可行出路，衝突當事方應為恢復直接對話創造條件；加
大對相關地區人道主義援助，防止出現更大規模的人道主義危機，支持衝突當事方交換戰俘；反
對使用核武器和生化武器；反對武裝攻擊核電站等和平核設施；共同支持國際能源、金融、糧貿
、運輸等合作，共同維護油氣管道、電力能源設施、海底光纜等關鍵基礎設施安全。（ｓｌ）

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