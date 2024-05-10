《中國監管》外匯局：首季國際收支基本平衡，貨物貿易保持順差

《經濟通通訊社１０日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年一季度，中國經常帳戶順差

２８１０億元人民幣．下同，按美元計為順差３９２億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發言

人王春英表示，２０２４年一季度，中國國際收支保持基本平衡。其中，經常帳戶順差３９２億

美元，與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為０﹒９％，繼續處於合理均衡區間；雙向跨境資金

流動保持合理有序。

王春英介紹，２０２４年一季度中國國際收支狀況特點如下：一是貨物貿易保持順差。一季

度，中國國際收支口徑的貨物貿易順差１２１１億美元，其中，貨物貿易出口７５１１億美元，

同比增長２％；進口６３００億美元，同比增長３％。這主要是２０２４年以來中國經濟實現良

好開局，隨著產業轉型升級不斷深入，貿易新增長點、新業態、新模式不斷拓展，貿易結構不斷

優化。



＊來華股權性質直接投資淨流入１９０億美元＊



二是服務貿易呈現逆差。一季度，服務貿易逆差６１０億美元。一方面，旅行逆差５３８億

美元，同比擴大３４％，旅行相關收入、支出規模繼續向疫情前水平回歸。另一方面，服務貿易

主要順差項目持續增長。其中，諮詢、廣告等其他商業服務順差１２０億美元，處於曆史較高水

平；電信、計算機和資訊服務順差４８億美元，同比增長３０％。

三是雙向直接投資有序開展。一季度，中國對外股權性質直接投資淨流出２５７億美元，企

業「走出去」穩定有序；來華股權性質直接投資淨流入１９０億美元，其中新增資本金流入

２１０億美元，顯示外資來華展業興業保持總體穩定。

王春英表示，總體看，儘管外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升，但中國加快構建

新發展格局，著力推動高質量發展，經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，將繼續為中國國際

收支基本平衡提供根本支撐。（ｓｌ）

