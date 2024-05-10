《中國要聞》廣州稅務局公布首季欠稅企業名單，金額最高超過６億

《經濟通通訊社１０日專訊》國家稅務總局廣州市稅務局近日披露２０２４年第一季度欠稅

公告，顯示截至２０２４年３月３１日廣州市累計欠繳稅款２００萬元或以上的企業、單位有超

過６００家，當中欠稅額最高的是廣州市華泰興石油化工有限公司，達６﹒０８億元（人民幣．

下同）；當期新增欠稅額最高的企業則為廣州珠光實業集團有限公司，新增欠稅金額２﹒５４億

元。

據《上海證券報》梳理，欠稅名單中涉及土地增值稅的公司有近三分之一，房地產相關企業

欠稅佔比較大。除了珠光實業外，還有富力、奧園等，其中富力欠稅達５﹒０３億元，包括富力

地產（０２７７７）的５７１８萬元、富力智盛置業發展的４﹒３４億元，富力興盛置業發展的

１１９７萬元。

還有多家Ａ股公司登上了欠稅名單，其中廣州市香雪製藥股份有限公司

（深：３００１４７）欠稅３３９５萬元；廣東海印集團股份有限公司（深：０００８６１）欠

稅金額高達１﹒０５億元。去年７月被摘牌退市的廣州老牌房地產開發商廣州粵泰集團股份有限

公司，欠稅更達３﹒７３億元。此外，曾先後衝刺Ａ股、美股上市的廣州創顯科教股份有限公司

也欠稅２２８８萬元。

欠稅名單也不乏「明星企業」，如曾冠名韓劇《來自星星的你》並天價禮聘女主角全智賢代

言的國產護膚品牌韓后，其母公司廣州安欣化妝品股份有限公司欠稅１３７１萬元。昔日「廣州

第一民企」雪松控股爆雷，旗下雪松實業集團有限公司亦欠稅２１４７萬元。（ｓｌ）

