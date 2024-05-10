【聚焦數據】廣東首４月進出口增１２﹒３％，高於全國水平

《經濟通通訊社１０日專訊》海關總署廣東分署副主任馮國清今日在當地政府記者會上表示

，據海關統計，今年前４個月，廣東外貿進出口２﹒８萬億元（人民幣．下同），同比增長

１２﹒３％，增速高出全國６﹒６個百分點，較一季度增速高０﹒３個百分點。其中，出口

１﹒８萬億元，增長８﹒８％；進口９９９６﹒７億元，增長１９﹒１％。單４月，廣東外貿進

出口７６４８﹒１億元，同比增長１３％。

前４個月，廣東民營企業進出口１﹒７７萬億元，增長１８﹒１％，佔廣東進出口總值（下

同）的６３﹒２％，較去年同期提升３﹒１個百分點。同期，外商投資企業進出口８７９４﹒４

億元，國有企業進出口１４６６﹒７億元，分別佔３１﹒４％和５﹒２％。



＊首４月集裝箱、船舶出口倍增＊



前４個月，廣東對主要貿易夥伴均實現正增長。東盟、香港、美國、歐盟和台灣地區為廣東

前５大貿易夥伴，分別增長７﹒２％、１７﹒５％、９﹒６％、４﹒１％和１６﹒３％，分別佔

１６﹒１％、１２﹒４％、１１﹒４％、１１﹒２％和７﹒５％。此外，對共建「一帶一路」國

家進出口１﹒０５萬億元，增長８﹒０％，佔３７﹒３％。

機電產品出口勢頭良好。前４個月，廣東機電產品出口１﹒１７萬億元，增長６﹒８％，佔

廣東出口總值的６５％。其中，自動數據處理設備及其零部件、家用電器、音視頻設備及其零件

等主要出口商品分別增長１３﹒３％、１４﹒７％和１３﹒５％；集裝箱、船舶出口分別增長

１﹒２倍和１倍。



＊首４月實際利用外資３５９﹒２億＊



另外，廣東省商務廳廳長張勁松表示，今年前４個月，廣東外貿對全國外貿增長貢獻率達

４１％。外資方面，一季度廣東新設外資企業５０６４個、增長２３﹒１％，實際利用外資

３５９﹒２億元。（ｓｌ）

