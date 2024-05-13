《駐京專電》人行：信貸總量放緩不代表支持經濟力度減弱

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行發布一季度貨幣政策執行報告指出，

目前，中國信貸總量已從過去兩位數以上的較高增速放緩至個位數，但這不意味著金融支持實體

經濟力度減弱。主要有以下原因：一是經濟結構調整、轉型升級在加快推進。二是當信貸存量規

模比較大時，繼續增加信貸投放的邊際效果遞減。三是直接融資的良性替代效應。

在報告公布之後，人行披露４月的新增信貸數據顯示，４月新增人民幣貸款約７３００億元

（人民幣．下同），低於預測的８０００億元；４月單月社會融資規模淨減約２０００億元，為

２０１２年央行開始公布社融數據以來首見，遠低於市場預期的１萬億元。

報告指，下一步，要正確認識信貸與經濟增長關係的變化，保持合理的融資環境，促進企業

轉型升級與經濟高質量發展。從服務實體經濟這個根本宗旨出發，信貸投放歸根結底應與經濟高

質量發展的需要相適配。要科學認識信貸增長和經濟增長的關係，轉變片面追求規模的傳統思維

，宏觀上要更加注重把握好融資環境的鬆緊適度。

隨著信貸結構有增有減，盤活被低效佔用的金融資源，減少資金空轉沉澱，大力發展直接融

資，這可能會使得信貸總量增速放緩，但真正需要資金的高效企業反而會獲得更多融資，從而提

高資金使用效率和金融支持質效。



＊長期國債收益率與未來經濟向好的態勢將更加匹配＊



報告又表示，長期國債收益率是作為金融市場定價基準的國債收益率曲線的重要組成部分，

市場關注度一直較高。長期國債收益率主要反映長期經濟增長和通脹的預期，同時也受到安全資

產缺乏等因素的擾動。

中國長期國債收益率在反映市場預期和宏觀經濟方面總體是有效的。近年來貨幣政策逆周期

調節力度較強，為債券市場平穩運行持續營造了良好的流動性環境；今年積極財政政策的力度比

較大，計劃發行的政府債券規模也不小，發行節奏還會加快。債券市場供求有望進一步趨於均衡

，長期國債收益率與未來經濟向好的態勢將更加匹配。

