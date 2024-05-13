《駐京專電》人行等召開會議：分階段擴大中國碳市場行業覆蓋範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人民銀行、生態環境部、金融監管總局、

中國證監會聯合召開綠色金融服務美麗中國建設工作座談會，推動環境要素市場建設，分階段逐

步擴大中國碳市場行業覆蓋範圍，完善全國溫室氣體自願減排交易市場。利用好生態環境有關機

構和單位的專業性優勢，強化在碳核算、第三方評估認證等方面的技術支持。



＊探索環境權益抵質押貸款等創新產品＊



會議強調，各金融機構要在整體戰略中充分考慮對經濟社會綠色轉型的適應性，將氣候風險

納入整體風險管理體系，更好適應和支持經濟社會轉型發展需要。圍繞綠色金融完善組織建設，

強化考核激勵，提高金融服務專業化水平。強化綠色金融產品和服務力度，拓寬項目還款及擔保

方式，探索環境權益抵質押貸款、環境效益掛鈎貸款、綠色信貸資產證券化等創新產品。

會議指，要切實提高綠色金融投向精準度，提升信息披露和碳核算水平，防範「洗綠」「漂

綠」「假轉型」。既要持續加大對節能降碳、生態環保等領域的金融支持，也要保證對煤電等高

碳行業低碳轉型的合理支撐。金融管理部門將會同生態環境部進一步優化政策安排，建立常態化

項目推薦機制，強化監測評估、政策協調、宣傳推廣，積極推動綠色金融服務美麗中國建設取得

實效。

