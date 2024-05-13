《駐京專電》２０億私募瑞豐達跑路，中證監立案調查並向公安通報

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》內媒近日報道指浙江瑞豐達資產管理有限

公司實際控制人「跑路」，中證監公告稱，對事件高度重視，迅速組織證監局、基金業協會等相

關單位開展核查，而從目前掌握情況看，瑞豐達公司涉嫌多項違法違規，決定對其立案調查，依

法從嚴處理。

中證監並表示，已向公安機關等通報情況，加強協同配合。下一步，將與有關方面一道積極

穩妥推進風險處置，維護市場秩序，切實保護投資者合法權益。



＊今年３月密集發行備案新產品，短短一個月後捲款「跑路」＊



近日「２０億知名私募瑞豐達跑路」的消息引發市場關注。多家內媒實地探訪，浙江瑞豐達

資產管理有限公司辦公室確已人去樓空，現場只留下一眾維權的投資人。今年３月份還在密集地

發行備案新產品的瑞豐達，短短一個月後就捲款「跑路」。部分投資者購買瑞豐達基金產品金額

在３００萬元（人民幣．下同）至３０００萬元不等，大多通過銷售或者代理購買，目前均已無

法贖回。

公開信息顯示，瑞豐達於２０１６年成立於太湖江畔，總部位於上海，註冊資本３０００萬

元，是一家專業的私募基金管理公司。主營業務為私募證券投資基金、私募證券投資類ＦＯＦ基

金，管理規模在２０億－５０億元。２０２２年起，先後發行６０餘隻覆蓋超高淨值客戶私人定

制及機構客戶專戶合作的基金。

而瑞豐達運作的產品收益也非常驚人，私募排排網披露，僅「瑞豐達時瑞一號產品」自

２０２２年４月１２日成立以來，累計收益就高達７９５﹒４３％，年化收益更是達到了驚人的

１９１﹒２５％。目前瑞豐達共有７０隻產品備案，值得注意的是，產品託管人有招商證券，國

泰君安、中信證券等近１０家證券公司。據內地自媒體「機構之家」報道，瑞豐達募集到的資金

並未用於穩健投資，而是被用於與新三板上市公司股東合作，涉嫌共同操縱相關股票的股價。

