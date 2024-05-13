【國務會議】李強：推進物流成本下降，支持中小企數字化轉型

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強１１日主持召開國務院常

務會議，研究有效降低全社會物流成本有關工作，審議通過《製造業數字化轉型行動方案》，部

署在全國全面實施三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險政策，審議通過《公平競爭審查條

例（草案）》和《國務院關於修改〈國家科學技術獎勵條例〉的決定（草案）》。



＊推進物流數智化發展，成本實質性下降＊



會議指出，現代物流貫通一二三產業，聯接生產和消費、內貿和外貿，降低全社會物流成本

有利於提高經濟運行效率。要進一步優化貨物運輸結構，大力發展多式聯運，深化綜合交通運輸

體系、鐵路貨運、商貿流通等改革，推進物流數智化發展、綠色化轉型，補齊大宗商品物流、冷

鏈物流、農村物流等短板，統籌推進物流成本實質性下降。

會議並指出，製造業數字化轉型是推進新型工業化、建設現代化產業體係的重要舉措。要根

據製造業多樣化個性化需求，分行業分領域挖掘典型場景。加快核心技術攻關和成果推廣應用，

做好設備聯網、協議互認、標準制定、平台建設等工作。要加大對中小企業數字化轉型的支持，

與開展大規模設備更新行動、實施技術改造升級工程等有機結合，完善公共服務平台，探索形成

促進中小企業數字化轉型長效機製。



＊三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險全國實施＊



會議指出，將三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險的實施範圍從產糧大縣擴大至全國

，有利於進一步穩定種糧農民收益，提升農業防災減災救災能力。要強化部門協同，及時足額撥

付保費補貼、加強資金監管，防止拖欠、截留、挪用補貼。要指導承保機構優化險種設計和理賠

服務，確保一旦出險能夠快速理賠、應賠盡賠，切實增強農民獲得感。

會議審議通過《公平競爭審查條例（草案）》，指出公平競爭是市場經濟的基本原則，是建

設全國統一大市場的客觀要求。要聚焦當前市場反映突出的問題，細化完善公平競爭審查規則，

著力打破地區封鎖和行業壟斷，為各類經營者公平參與市場競爭營造良好環境。會議審議通過《

國務院關於修改〈國家科學技術獎勵條例〉的決定（草案）》。

