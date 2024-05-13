  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/05/2024 09:51

【樓市鬆綁】瀋陽：取消積分落戶限制，租房、務工、就學即可落戶

　　《經濟通通訊社１３日專訊》遼寧瀋陽市印發《瀋陽市進一步促進外來人口落戶若干政策措
施》，目標是促進瀋陽市人口增長。具體政策措施涉及取消積分落戶名額限制、在瀋取得《遼寧
省居住證》即可落戶、在瀋租賃房屋即可落戶、在瀋務工即可落戶、在瀋就學即可落戶等十條。
措施由市公安局負責解釋，自印發之日起３０日後施行。
　　其中在取消積分落戶名額限制方面，《措施》提出取消積分落戶名額、指標及分值限制，暢
通外地居民來瀋陽市落戶渠道。鑑於現時積分落戶政策指標多、分值高、流程繁瑣，取消積分落
戶限制，可暢通外地居民來瀋陽市落戶渠道。
　　放寬學歷落戶範圍方面，高中畢業，技工學校、職業學校及以上院校在校生和畢業生，其本
人及近親屬可在瀋陽市落戶。此項是由原本技工學校畢業生和職業學校畢業生放寬至高中畢業，
並擴大隨遷人員範圍為祖（外祖）父母、兒媳、女婿及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬。
　　此外，租房落戶方面，在瀋陽市城鎮地區租賃房屋的外地居民，其本人及近親屬可在瀋陽市
落戶。此項政策在原全面放開建制鎮落戶限制的基礎上，放開至在瀋陽市城鎮地區租賃房屋的外
地居民，本人及祖（外祖）父母、兒媳、女婿及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬，均可在瀋
陽市落戶。（ｅｗ）

【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金