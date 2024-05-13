【樓市鬆綁】瀋陽：取消積分落戶限制，租房、務工、就學即可落戶

《經濟通通訊社１３日專訊》遼寧瀋陽市印發《瀋陽市進一步促進外來人口落戶若干政策措

施》，目標是促進瀋陽市人口增長。具體政策措施涉及取消積分落戶名額限制、在瀋取得《遼寧

省居住證》即可落戶、在瀋租賃房屋即可落戶、在瀋務工即可落戶、在瀋就學即可落戶等十條。

措施由市公安局負責解釋，自印發之日起３０日後施行。

其中在取消積分落戶名額限制方面，《措施》提出取消積分落戶名額、指標及分值限制，暢

通外地居民來瀋陽市落戶渠道。鑑於現時積分落戶政策指標多、分值高、流程繁瑣，取消積分落

戶限制，可暢通外地居民來瀋陽市落戶渠道。

放寬學歷落戶範圍方面，高中畢業，技工學校、職業學校及以上院校在校生和畢業生，其本

人及近親屬可在瀋陽市落戶。此項是由原本技工學校畢業生和職業學校畢業生放寬至高中畢業，

並擴大隨遷人員範圍為祖（外祖）父母、兒媳、女婿及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬。

此外，租房落戶方面，在瀋陽市城鎮地區租賃房屋的外地居民，其本人及近親屬可在瀋陽市

落戶。此項政策在原全面放開建制鎮落戶限制的基礎上，放開至在瀋陽市城鎮地區租賃房屋的外

地居民，本人及祖（外祖）父母、兒媳、女婿及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬，均可在瀋

陽市落戶。（ｅｗ）

