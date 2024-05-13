《駐京專電》中證監：規範上市證券公司融資，審慎開展高資本業務

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中證監修訂《關於加強上市證券公司監管

的規定》，明確要求上市證券公司端正經營理念，聚焦主責主業，把功能性放在首要位置，積極

發揮金融服務實體經濟的功能作用。要求證券公司首次公開發行證券並上市交易和再融資應當結

合股東回報和價值創造能力、自身經營狀況、市場發展戰略等，合理確定融資規模和時機，嚴格

規範資金用途，聚焦主責主業，審慎開展高資本消耗型業務，提升資金使用效率。

本次修訂突出目標導向和問題導向，明確要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更先進

的發展理念、更嚴格的合規風控和更加規範、透明的信息披露，努力回歸本源、做優做強，切實

擔負起引領行業高質量發展的「領頭羊」和「排頭兵」作用。



＊完善從業人員管理及長效激勵約束機制，不得過度激勵＊



《規定》並完善從業人員管理及長效激勵約束機制，嚴格規範短期激勵，不得過度激勵，要

求上市證券公司應當持續健全考核問責機制和聲譽風險管理體系，依法依規披露薪酬有關信息。

下一步，中證監將堅守強監管、防風險、促發展的主線，持續加強證券公司日常監管，強化

執法問責，督促上市證券公司將《規定》的一系列新要求落實到位。

