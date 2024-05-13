《打擊貪腐》中國化工原董事長任建新、總經理楊興強雙雙被調查

《經濟通通訊社１３日專訊》中紀委國家監委官網周六（１１日）宣布，中國化工原黨委書

記、董事長任建新，原黨委副書記、總經理楊興強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監

委駐國務院國資委紀檢監察組和浙江省監委紀律審查和監察調查。

任建新、楊興強兩人從２０１４年到２０１８年在原中國化工集團搭班近四年，雙雙親歷了

先正達收購案。如今任建新已經退休六年，楊興強三年前已經調任其他企業任職，此次為何會一

起被查？



＊據報兩人涉為民企做違規擔保造成３０億元損失＊



根據《財新網》報道，兩人共同涉案源起他們以中國化工集團的名義為一家民企做違規擔保

，並由此給中國化工集團造成約３０億元（人民幣．下同）的損失。

報道指，甘肅銀行（０２１３９）早前向甘肅的一家民企甘肅天紀投資管理有限公司發放

的一筆總額２５億元的貸款，至今逾期幾年尚未收回，該筆貸款的擔保方正是中國化工集團。後

來，在甘肅省高院的判決下，該筆貸款連本帶利被要求由擔保方中國化工集團承擔，加上滯納金

和利息，總計３０億元。

除了違規擔保外，任建新主導的先正達併購案也存在一定爭議。現年６６歲的任建新是國資

系統的傳奇企業家，他生於１９５８年１月，甘肅蘭州人，早年曾創建藍星清洗，將旗下蘭州拉

麵做到了全國性連鎖品牌，後在中化集團任內創下收購先正達等「大手筆」。



＊任建新以超百億美元報價拿下先正達掀爭議＊



２０１７年６月，原中國化工完成收購瑞士全球領先的農化企業先正達，加上債務、交易成

本總花費約４９０億美元之巨，成為中國迄今最大規模的海外併購案。當時任建新以高出潛在對

手報價超百億美元，一舉拿下先正達，但中國化工自有資金僅５０億美元，其餘均來自金融機構

貸款，給國有資產造成巨大財務壓力，又因體量過大等原因，至今未能重新上市。但業內也有看

法認為，如不付出這樣的財務代價，中國也不可能拿下先正達這樣世界級的農化巨頭。２０１８

年７月，時年６０歲的任建新退休。

而現年５７歲的楊興強出生於１９６７年２月，甘肅靜寧縣人，由中國化工內部擢升而起。

２００７年６月，楊興強升任中國化工總經理助理；２００８年１２月再升任中國化工副總經理

；在２０１４年１２月任建新出任中國化工董事長時，他接棒擔任總經理，兩人搭班近四年。在

中國化工集團與中國中化集團重組之後，楊興強於２０２１年年中轉任中國鹽業集團總經理。

（ｌｃ）

