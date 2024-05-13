《神州基金》國壽發起百億「銀髮產業」股權基金，擬落地重慶

《經濟通通訊社１３日專訊》中國人壽集團（０２６２８）近日發起設立總規模１００億元

（人民幣．下同）、首期規模５０億元的銀髮經濟產業投資基金。該股權基金聚焦「銀髮產業」

主題，擬落地重慶市江北區，管理人由中國人壽集團旗下國壽健投公司全資子公司國壽股權投資

公司擔任。

銀髮經濟主要是指圍繞衣食住行、文教娛樂、醫護康養等為老年人提供各種產品和服務的生

產、供給、消費以及衍生的經濟活動的總和。

中國人壽集團稱，發起設立的銀髮經濟產業投資基金將緊密貼合國家積極應對人口老齡化政

策導向、聚焦銀髮經濟萬億級市場空間開展投資布局。該基金獲得多家保險機構的積極參與，募

資意向基本確定。

公開資料顯示，國壽股權是中國人壽旗下的私募股權投資平台，成立於２０１６年，同年設

立國壽大健康股權投資基金（有限合夥），布局基礎醫療服務、新興生物醫藥、數字醫療等產業

龍頭企業；對外投資包括藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）、信達生物

（０１８０１）、和鉑醫藥（０２１４２）、百奧賽圖（０２３１５）、邁瑞醫療

（深：３００７６０）、華熙生物（滬：６８８３６３）等。（ｌｃ）

