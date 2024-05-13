海螺水泥：與海螺設計院簽署三項服務合同，共涉約２億人幣

《經濟通通訊社１３日專訊》海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）公布，今日公

司與海螺設計院簽署《工程項目設計與技術服務合同》，根據該合同，海螺設計院將為公司若干

附屬公司的骨料、機制砂、商砼、乾混砂漿、粉磨站、礦粉中轉項目及綜合類項目、公司大型專

項改造項目、工程諮詢服務等項目提供工程設計及╱或技術改造服務，合同價格約１﹒１２億元

（人民幣．下同）。

同日，公司與海螺設計院簽署《２０２４年５月ＳＣＲ脫硝總承包合同》，根據該合同，海

螺設計院將為公司若干附屬公司之四條熟料生產線ＳＣＲ脫硝技術改造項目提供工程設計、技術

標定、設備供貨及調試服務，合同價格為３４７０萬元。

今年１月２日，公司與海螺設計院簽署《２０２４年１月ＳＣＲ脫硝總承包合同》，根據該

合同，海螺設計院為公司若干附屬公司之七條熟料生產線ＳＣＲ脫硝技術改造項目提供工程設計

、技術標定、設備供貨及調試服務，合同價格為５６７０萬元。

海螺設計院為該公司控股股東海螺集團之全資附屬公司，根據上市規則第１４Ａ章，海螺設

計院為海螺集團之聯繫人，是該公司之關連人士。因此，三項合同項下的交易構成該公司之關連

交易。（ａｃ）

