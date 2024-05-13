《神州頭條》財經報章頭版摘要：金融支持實體經濟質效不斷提升

《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



金融支持實體經濟質效不斷提升

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人行５月１１日發布４月金融統計數據。數據顯示，４月末，人民幣各項貸款餘額２４７﹒７８

萬億元（人民幣．下同），同比增長９﹒６％，增速與３月末持平。前４個月，人民幣貸款增加

１０﹒１９萬億元，為歷史同期較高水平。



物價溫和回升，擴內需有望適時加力

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國家統計局１１日發布的數據顯示，４月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，

環比上漲０﹒１％；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，環比下降０﹒２％

。



性價比凸顯，Ａ股港股吸引全球資金關注

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截至５月１０日，今年北向資金淨買入規模已超７９０億元人民幣，遠超去年全年水平；近期，

多家海外機構唱多中國市場，港股市場持續回暖，在亞太市場中表現搶眼；外資機構積極申請合

格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）資格的熱情上升??如此種種，表明全球資產在重新審視中國資

產的投資價值，有的「聰明錢」已經付諸行動。





《上海證券報》



更新換新地方版政策持續「刷新」

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大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案發布實施以來，各地政策持續「刷新」。記者梳理觀

察，近期浙江、江蘇、黑龍江、遼寧、吉林、江西、雲南等地陸續出台細化優惠政策或發布具體

領域行動方案，快馬加鞭推動更新換新行動落地。



四部門要求提高綠色金融投向精準度

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人行、環境部、金融監管總局、中證監１０日聯合召開綠色金融服務美麗中國建設工作座談會，

傳達學習黨中央、國務院關於全面推進美麗中國建設的總體部署，交流金融支持綠色低碳發展和

美麗中國建設有關經驗做法，研究部署下一階段工作。



滬深交易所擬５月１６日召開上市委審議會議

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在ＩＰＯ新規發布後的第一周，滬深交易所於５月１０日發布上市委審議會議公告，擬於５月

１６日審議相關企業的發行上市申請。具體而言，將審議１家深市擬ＩＰＯ公司發行上市申請，

審議１家滬市公司再融資申請。





《證券時報》



各地加大房地產去庫存力度

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近日，北京、深圳、天津、成都、杭州、西安、南京等一、二線熱點城市密集出台樓市新政，多

個城市政策力度較大，引起市場高度關注。業內認為，熱點城市密集出台樓市新政是對中央政治

局會議精神的落實，當前房地產市場的主要問題是新房和二手房庫存較大，調控思路轉向聚焦去

庫存。



北向資金今起不再披露實時成交額

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北向交易實時成交額及每日額度餘額的信披調整今日起正式實施。這意味著滬深股通實時買入交

易金額、賣出交易金額和交易總額不再披露。



數據「脫虛」方顯金融向「實」

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不論是社會融資規模增量負增長，還是反映貨幣供應量的廣義貨幣（Ｍ２）增速環比回落、狹義

貨幣（Ｍ１）增速環比負增長，４月部分金融數據的表現雖然成因複雜，卻都是金融業「擠水分

」過程中必然調整的表現。（ｌｃ）

