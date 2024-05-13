《神州經脈》超長期特別國債周五首發，佛山瀋陽放寬落戶條件

《神州經脈》內地４月金融數據不理想，社會融資規模增量罕有收縮，有分析認為是反映人

行「重質不重量」，亦有人預期中央將加碼寬鬆政策。而就在數據公布之後，中國財政部今日

（１３日）公布最早本周五（１７日）發行超長期特別國債，發行時機比起市場預期的６月或第

三季度還要早，為資本市場打下一劑「鎮定劑」。

基建類股票應聲漲，金融股跌幅抹平，兩市跌幅收窄，滬綜指午後更曾倒升，全日收市僅跌

０﹒２１％，報３１４８﹒０２點，深成指跌０﹒６％，創業板指仍挫０﹒９５％。

兩市全日成交９０９８億元（人民幣．下同），與上日（１０日）表現相若。值得留意的是

，港交所今日起將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３４７，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１０１點子，止兩連升，創４月３０日以來新兩周新低，全日在７﹒２２７４至

７﹒２３８５之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０３０，較上個交易日跌１９點子

，創４月３０日以來近兩周新低，上個交易日報７﹒１０１１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 財政部今日公布２０２４年超長期特別國債發行有關安排，涉及期限為２０年、３０年、

５０年。發行時間段從本周五（５月１７日）首發至１１月中旬，一共發行２２次。渣打中國宏

觀策略部主管劉潔發表評論稱，考慮到政治局會議和疲弱的４月金融數據帶來的寬鬆預期，預計

市場對特別國債發行的即時反應有限，官方則可能在特別國債發行之際宣布降準來提振Ｍ２增速

。國海證券最新報告亦認為，為了對沖地方債、超長期特別國債發行對債市的擾動，不過度抬升

財政發行成本，５、６月降準、降息政策均有可能落地。



２﹒ 人民銀行數據顯示，４月Ｍ２餘額同比增長７﹒２％，低於市場預期的８﹒３％，為有記

錄以來新低；４月新增人民幣貸款約７３００億元，低於預測的８０００億元；４月單月社融增

量轉負，淨減約２０００億元，為２０１２年央行開始公布社融數據以來首見，低於市場預期的

１萬億元。摩根士丹利表示，內地最新金融數據反映當局為確保信貸質量，不惜以短暫削弱社融

規模數據作為代價，大摩又認為注重質量對銀行及金融體系均有利。高盛預期人行將出台更多貨

幣寬鬆政策，預期今季及第四季會分別下調存款準備金率２５個基點，下季或會下調政策利率

１０個基點。摩根大通就估計，６月有機會下調政策利率。



３﹒ 國家統計局上周六（１１日）公布的數據顯示，４月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上

漲０﹒３％，高於市場預期及前值，已連續三個月保持正增長；環比由３月的下降１％轉為上漲

０﹒１％。１－４月平均，全國ＣＰＩ同比上漲０﹒１％。４月全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比下降２﹒５％，遜於市場預期的２﹒３％，降幅比３月收窄０﹒３個百分點；環

比下降０﹒２％，降幅比３月擴大０﹒１個百分點。



４﹒ 廣東佛山市調整入戶政策，對於在佛山市合法穩定就業滿３年（連續繳納社會保險滿３年

，或連續經商滿３年，可互補疊加）並有合法穩定住所（含租賃）的非本市戶籍人員，可以申請

入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。在佛山市持自有合法產權住宅房屋的，在房

屋所在地入戶。在佛山市高明區辦理居住登記且連續居住半年以上，有合法穩定住所（含租賃）

的非本市戶籍人員，可在該區申請入戶。



５﹒ 遼寧瀋陽印發進一步促進外來人口落戶若干政策措施，包括取消積分落戶名額限制、在瀋

取得《遼寧省居住證》即可落戶、在瀋租賃房屋即可落戶、在瀋務工即可落戶、在瀋就學即可落

戶等十條。其中，學歷落戶放寬至高中畢業，隨遷人員範圍擴大為祖（外祖）父母、兒媳、女婿

及兄弟姐妹、孫（外孫）子女等近親屬；租房落戶也放寬至在瀋陽市城鎮地區租賃房屋的外地居

民，其本人及近親屬均可在瀋陽市落戶。



６﹒ 小米今日在微博宣布，小米與京東達成全新戰略合作，明確了未來三年小米在京東全渠道

銷售額２０００億元的目標，同時將共同推動多品類小米智能硬件產品大眾化普及，加速「人車

家全生態」戰略全面展開。京東也在微博發文稱，未來和小米公司將深化零售、物流、科技、金

融等多領域合作，共同推動多品類小米智能硬件產品銷售增長，讓更多用戶享受到小米全場景智

能化體驗。



７﹒ 騰訊（００７００）ＷｅＧａｍｅ宣布，一年一度的發布會「遊戲之夜」將於周日（１９

日）晚上８時開啟，屆時將有數十款新作亮相，並公布測試節點、上線時間以及製作人訪談等。

ＷｅＧａｍｅ方面還上載了４張預熱圖，顯示將有４款新遊戲分別對應「求生」、「行動」、「

共鳴」、「俠義」題材。內媒《ＩＴ之家》預測，其中的「共鳴」或是庫洛開放世界動作遊戲《

鳴潮》。騰訊為庫洛文化的股東。



８﹒ 據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登本周將公布，在關鍵領域提高或增加對華商

品關稅，其中針對中國電動汽車的總關稅將從２７﹒５％，提高到１０２﹒５％，增幅高達７５

個百分點或２﹒７倍，至於其他一些目標行業的關稅將增加一倍或兩倍，報道指拜登計劃增加關

稅的行業範圍尚不明確，預計還包括鋰電池和太陽能電池等產業。（ｓｌ）

