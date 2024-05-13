《鍾之日記》融資數據似驚雷，擠水分論撫震盪

《鍾之日記》５月１３日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地４月金融數據不理想，社會融資規模增量罕有收縮，有分析認為是反映人行「重質不重

量」，亦有人預期中央將加碼寬鬆政策。而就在數據公布之後，中國財政部公布最早本周五

（１７日）發行超長期特別國債，基建類股票應聲漲，金融股跌幅抹平，兩市跌幅收窄，滬綜指

午後更曾倒升，全日收市僅跌０﹒２１％，報３１４８﹒０２點，深成指跌０﹒６％，創業板指

仍挫０﹒９５％。

兩市全日成交９０９８億元人民幣，與上日（１０日）表現相若。值得留意的是，港交所今

日起將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。

人民銀行數據顯示，４月Ｍ２餘額同比增長７﹒２％，低於市場預期的８﹒３％，為有記錄

以來新低；４月新增人民幣貸款約７３００億元人民幣，低於預測的８０００億元人民幣；４月

社融增量轉負，淨減約２０００億元，為２０１２年央行開始公布社融數據以來首見，低於市場

預期的１萬億元人民幣。

單月社融負增長引發市場驚詫，官方引導輿論給出一個「擠水分」、「重質不重量」的說法

，稱今年以來監管部門加大對資金空轉套利、銀行手工補息等行為的規範，擠出部分虛增的存貸

款水分，強調這是「市場的自我淨化」，有助於去除短期投機行為。然而就算是給出了「擠水分

」這麼一個理由，但也無法解釋數據為何差過市場預期，有分析指出，目前企業和居民加槓桿意

願依然偏弱，反映目前信貸整體結構有待改善，實體融資需求仍待提振。



＊恒指重上萬九關＊



美股上周五（１０日）個別發展，道指連升８個交易日，但數據顯示經濟放緩但通脹保持頑

固，市場因擔憂滯脹，難以獲得進一步走高的動力。港股今日造好，恒指重上１９０００關，一

度高見１９１２３，收報１９１１５，升１５１點升０﹒８％，主板成交逾１４７２億元。



＊特別國債將發行，基建股獲提振＊



中國財政部今公布２０２４年超長期特別國債發行有關安排，涉及期限為２０年、３０年、

５０年。發行時間段從本周五（１７日）首發至１１月中旬，一共發行２２次，目前尚未公開具

體每次發行金額。

３月政府工作報告指，今年開始連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施

及重點領域安全能力建設，今年先發行１萬億元人民幣。鑒於４月社融規模、新增貸款等金融數

據並不理想，今次超長期特別國債早於預期的發行安排，為資本市場打下一針「鎮定劑」。

中國銀行研究院研究員表示，超長期特別國債發行的帶動作用，將對社融帶來一定支撐。澳

新銀行策略師邢兆鵬認為，發行超長期特別國債料給今年經濟增速帶來１個百分點的提振。

超長期特別國債不納入公共預算，不計入赤字率，融資成本低，發行期限１０年以上，適合

用於投資額大、回報周期長的重大戰略項目，與基建行業適配度較高。今日基建股應聲上漲，中

國中車（０１７６６）收升７﹒３％，時代電氣（０３８９８）漲近６％，中國中鐵

（００３９０）升４﹒５％，中交建（０１８００）及中鐵建（０１１８６）升幅均約３﹒３％

。



＊海運漲價不停，內地港口缺貨櫃＊



紅海危機近期持續升溫，也門叛軍聲稱用無人機和飛彈襲擊位於亞丁灣、印度洋跟阿拉伯海

的三艘貨船，胡塞武裝組織領導人表示將要擴大行動，直到以色列結束加沙戰爭為止。全球海運

運價大漲，美西線、美東線、歐洲線運價分別大漲兩成或以上，航運股持續漲，東方海外

（００３１６）漲６％，中遠海能（０１１３８）升５﹒７％，中遠海控（０１９１９）升

５﹒６％，中遠海發（０２８６６）升５﹒３％，中國外運（００５９８）升３﹒３％，中遠海

運港口（０１１９９）升３﹒１％。

另外，內地航運運能緊張，港口近期缺箱情況嚴重，內媒《第一財經》引述內地物流業人士

指，缺櫃從一開始的寧波港蔓延到上海港，如今全國各大港口都出現了供應稀缺的現象。「爆倉

、缺櫃，一片狼藉。貨代和貨主都非常難受。」



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