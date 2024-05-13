【數據解讀】仲量聯行：內地ＣＰＩ漲幅擴大說明需求正恢復改善

《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布的數據顯示，今年４月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，高於市場預期及前值，已連續三個月保持正增長。４月工業生產
者出廠價格（ＰＰＩ）按年跌２﹒５％，維持２０２２年１０月以來的跌勢，不過跌幅較３月時
的２﹒８％收窄。
仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，４月ＣＰＩ同比漲幅擴大、ＰＰＩ同比降幅收窄
，主要都是受到能源及有色金屬價格提振；但核心ＣＰＩ走勢，說明經濟動能、社會需求和市場
主體內生動力正持續恢復改善，將推動ＣＰＩ和ＰＰＩ從短期的低位波動態勢逐漸轉為溫和升溫
，通脹中樞將修復回歸至常態水平。
龐溟稱，考慮到政治局會議「有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，外部環境複雜性、嚴
峻性、不確定性明顯上升」等方面的判斷，政策端支持仍應乘勢而上、靠前發力、有效落實。
具體而言，通過加強預期管理、創造更多消費場景、落實設備更新和消費品以舊換新行動方
案來擴消費、促投資、積極擴大有效需求特別是國內需求，以通過縮小價格剪刀差、提升企業盈
利可持續性、穩定企業經營預期來帶動企業擴張生產經營活動和投資活動。（ｌｃ）
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