【數據解讀】仲量聯行：內地ＣＰＩ漲幅擴大說明需求正恢復改善

《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布的數據顯示，今年４月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比上漲０﹒３％，高於市場預期及前值，已連續三個月保持正增長。４月工業生產

者出廠價格（ＰＰＩ）按年跌２﹒５％，維持２０２２年１０月以來的跌勢，不過跌幅較３月時

的２﹒８％收窄。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，４月ＣＰＩ同比漲幅擴大、ＰＰＩ同比降幅收窄

，主要都是受到能源及有色金屬價格提振；但核心ＣＰＩ走勢，說明經濟動能、社會需求和市場

主體內生動力正持續恢復改善，將推動ＣＰＩ和ＰＰＩ從短期的低位波動態勢逐漸轉為溫和升溫

，通脹中樞將修復回歸至常態水平。

龐溟稱，考慮到政治局會議「有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，外部環境複雜性、嚴

峻性、不確定性明顯上升」等方面的判斷，政策端支持仍應乘勢而上、靠前發力、有效落實。

具體而言，通過加強預期管理、創造更多消費場景、落實設備更新和消費品以舊換新行動方

案來擴消費、促投資、積極擴大有效需求特別是國內需求，以通過縮小價格剪刀差、提升企業盈

利可持續性、穩定企業經營預期來帶動企業擴張生產經營活動和投資活動。（ｌｃ）

