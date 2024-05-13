《Ａ股行情》滬指低開０﹒５％，內地融資需求弱社融增量驚見負值

《經濟通通訊社１３日專訊》內地最新金融數據不理想，反映社會各界融資需求仍然疲軟

：４月廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長７﹒２％，低於市場預期的８﹒３％，為有記錄以來新低

；４月新增人民幣貸款約７３００億元（人民幣．下同），低於預測的８０００億元；４月單月

社融增量轉負，淨減約２０００億元，為２０１２年央行開始公布社融數據以來首見，低於市場

預期的１萬億元。

滬深股市今早顯著低開，滬綜指低開０﹒４８％，報３１３９﹒４８點，深成指低開

０﹒７４％，創業板指低開１％。

外電指出，中國財政部將於今早開會，討論今年發行１萬億元人民幣超長期特別國債事宜。

大華銀行中國環球金市部總監周石磊分析指，關於４月金融數據不佳，人行在貨幣政策報告

中提示道，信貸增速和經濟基本面相關性在轉弱，另外他認為國債╱地方債發行速度未見提升，

也是導致社融增量轉負的原因之一。周石磊指出，中國政府後續還是要多發政府債，發改委也需

要繼續發力盡快安排項目，社融增量和存款才能起來。

國家統計局公布，今年４月內地ＣＰＩ同比上漲０﹒３％，高於市場預期及前值，已連續三

個月保持正增長，且環比由３月的下降１％轉為上漲０﹒１％；內地ＰＰＩ在４月同比下降

２﹒５％，遜於市場預期的２﹒３％，降幅比３月收窄０﹒３個百分點。

另外，香港交易所公告，有關北向交易的實時成交額和每日額度餘額的調整將於今日正式實

施。港交所將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。滬深股通當日

額度餘額大於或等於３０％時，顯示「額度充足」，只有在餘額小於３０％時才會實時公布額度

餘額。（ｅｙ）

