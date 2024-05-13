《Ａ股行情》滬綜指半日跌幅近抹平，本周五發行超長期特別國債

《經濟通通訊社１３日專訊》受累內地金融數據走弱，滬深股市今早顯著低開，金融股帶領

下跌，然而在午盤收盤前，中國財政部公布最早本周五（１７日）發行超長期特別國債，基建類

股票應聲漲，帶動兩市跌幅收窄，滬綜指半日僅跌０﹒０８％，報３１５１﹒９４點，深成指軟

０﹒３７％，創業板指仍挫０﹒６７％。

兩市半日成交５６９４億元（人民幣．下同），較上日（１０日）同時段成交減少１﹒９％

。值得留意的是，港交所今日起將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總

額等。

人民銀行數據顯示，４月廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長７﹒２％，低於市場預期的

８﹒３％，為有記錄以來新低；４月新增人民幣貸款約７３００億元，低於預測的８０００億元

；４月單月社融增量轉負，淨減約２０００億元，為２０１２年央行開始公布社融數據以來首見

，低於市場預期的１萬億元。

國家統計局公布，今年４月內地ＣＰＩ同比上漲０﹒３％，高於市場預期及前值，已連續三

個月保持正增長，且環比由３月的下降１％轉為上漲０﹒１％；內地ＰＰＩ在４月同比下降

２﹒５％，遜於市場預期的２﹒３％，降幅比３月收窄０﹒３個百分點。



＊料促進投資，基建股暴漲＊



特別國債發行勢必帶動基礎建設投資加速，基建板塊暴漲，康尼機電（滬：６０３１１１）

、思維列控（滬：６０３５０８）、泰永長征（深：００２９２７）集體漲停，科安達

（深：００２９７２）升８﹒８％，眾合科技（深：０００９２５）升６﹒８％，中國中車

（滬：６０１７６６）走高６﹒３％，中國通號（滬：６８８００９）升４﹒３％，中國交建

（滬：６０１８００）升２﹒１％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升１﹒９％。

水務股同漲，綠城水務（滬：６０１３６８）升８﹒４％，順控發展（深：００３０３９）

升５﹒７％，洪城環境（滬：６００４６１）漲５﹒５％，聯合水務（滬：６０３２９１）升

４﹒５％，武漢控股（滬：６００１６８）升３﹒９％，江南水務（滬：６０１１９９）揚

３﹒７％。



＊白酒股捱沽，北向實時數據不再公布＊



港交所今起不再披露北向交易實時數據，只在餘額低於３０％時才會實時公布額度餘額。市

場分析指，新規推行後，投資者對流向Ａ股的外資評估只能依賴盤後數據，估計此舉是為避免外

資大幅流出時會放大市場悲觀情緒，進一步造成資本市場動盪。

一向受外資青睞的白酒股今捱沽，古井貢酒（深：０００５９６）挫４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒４％，皇台酒業（深：０００９９５）跌３﹒１％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌３％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒６％，貴州茅台

（滬：６００５１９）挫２％。（ｅｙ）



