《Ａ股行情》滬綜指午後倒升０﹒０８％，深成指跌０﹒２４％

《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股市場午後進一步修復，滬綜指倒升０﹒０８％，報

３１５６﹒９３點，滬深３００指數升０﹒２％，深成指跌０﹒２４％，創業板指跌０﹒３９％

。上海Ｂ股跌０﹒０３％，深圳Ｂ股跌０﹒５６％。

中國財政部公布，決定將於本周五（１７日）起發行３０年超長期特別國債，下周五（２４

日）起發行２０年超長期特別國債，６月１４日起發行５０年超長期特別國債，付息方式均為每

半年付息。（ｅｙ）

