《Ａ股行情》滬綜指午後倒升０﹒０８％，深成指跌０﹒２４％

《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股市場午後進一步修復，滬綜指倒升０﹒０８％，報
３１５６﹒９３點，滬深３００指數升０﹒２％，深成指跌０﹒２４％，創業板指跌０﹒３９％
。上海Ｂ股跌０﹒０３％，深圳Ｂ股跌０﹒５６％。
中國財政部公布，決定將於本周五（１７日）起發行３０年超長期特別國債，下周五（２４
日）起發行２０年超長期特別國債，６月１４日起發行５０年超長期特別國債，付息方式均為每
半年付息。（ｅｙ）
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
13/05/2024 13:37
《經濟通通訊社１３日專訊》Ａ股市場午後進一步修復，滬綜指倒升０﹒０８％，報
３１５６﹒９３點，滬深３００指數升０﹒２％，深成指跌０﹒２４％，創業板指跌０﹒３９％
。上海Ｂ股跌０﹒０３％，深圳Ｂ股跌０﹒５６％。
中國財政部公布，決定將於本周五（１７日）起發行３０年超長期特別國債，下周五（２４
日）起發行２０年超長期特別國債，６月１４日起發行５０年超長期特別國債，付息方式均為每
半年付息。（ｅｙ）
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