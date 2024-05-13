《Ａ股行情》融資需求惡化激發寬鬆聲浪，滬綜指收跌０﹒２％

《經濟通通訊社１３日報道》內地４月金融數據不理想，社會融資規模增量罕有收縮，有分

析認為是反映人行「重質不重量」，亦有人預期中央將加碼寬鬆政策。而就在數據公布之後，中

國財政部公布最早本周五（１７日）發行超長期特別國債，發行時機比起市場預期的６月或第三

季度還要早，為資本市場打下一劑「鎮定劑」。

基建類股票應聲漲，金融股跌幅抹平，兩市跌幅收窄，滬綜指午後更曾倒升，全日收市僅跌

０﹒２１％，報３１４８﹒０２點，深成指跌０﹒６％，創業板指仍挫０﹒９５％。

兩市全日成交９０９８億元（人民幣．下同），與上日（１０日）表現相若。值得留意的是

，港交所今日起將不再披露滬深股通實時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額等。

人民銀行數據顯示，４月Ｍ２餘額同比增長７﹒２％，低於市場預期的８﹒３％，為有記錄

以來新低；４月新增人民幣貸款約７３００億元，低於預測的８０００億元；４月單月社融增量

轉負，淨減約２０００億元，為２０１２年央行開始公布社融數據以來首見，低於市場預期的１

萬億元。

摩根士丹利表示，內地最新金融數據反映當局為確保信貸質量，不惜以短暫削弱社融規模數

據作為代價，大摩又認為注重質量對銀行及金融體系均有利。



＊等待放水利好，基建股急漲＊



憧憬中央放水帶動政府投資，基建股全日最強，思維列控（滬：６０３５０８）、泰永長征

（深：００２９２７）、康尼機電（滬：６０３１１１）漲停，科安達（深：００２９７２）升

７﹒３％，眾合科技（深：０００９２５）升４﹒８％，中國中車（滬：６０１７６６）走高

４﹒６％，中國通號（滬：６８８００９）升２﹒８％，中國交建（滬：６０１８００）升

１﹒９％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升１﹒６％。

寬鬆預期啟動，高盛預期人行將出台更多貨幣寬鬆政策，預期今季及第四季會分別下調存款

準備金率２５個基點，下季或會下調政策利率１０個基點。部分券商股跌轉升，浙商證券

（滬：６０１８７８）漲７﹒１％，太平洋（滬：６０１０９９）升４﹒５％，方正證券

（滬：６０１９０１）升２％，光大證券（滬：６０１７８８）升１﹒５％，國泰君安

（滬：６０１２１１）、華泰證券（滬：６０１６８８）揚０﹒５％。另外，滬深交易所時隔三

個月召開上市委審議會議。



＊白酒股捱沽，北向實時數據成歷史＊



科技股今日領跌，互聯網板塊跌最多，天娛數科（深：００２３５４）跌停，每日互動

（深：３００７６６）挫９﹒５％，世紀華通（深：００２６０２）跌７﹒６％，佳雲科技

（深：３００２４２）跌７﹒３％，蜂助手（深：３０１３８２）跌６﹒８％，三六五網

（深：３００２９５）走低６﹒５％，新迅達（深：３００５１８）、天龍集團

（深：３０００６３）跌６﹒１％。

港交所今起不再披露北向交易實時數據，一向受外資青睞的白酒股今捱沽，皇台酒業

（深：０００９９５）跌４﹒２％，古井貢酒（深：０００５９６）挫３﹒８％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌３﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌２﹒５％，五糧液

（深：０００８５８）跌２﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）挫１﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６６４﹒６９ －０﹒０４

上證綜合指數 ３１４８﹒０２ －０﹒２１ ４２５９﹒６３

上證Ａ股指數 ３２９９﹒９２ －０﹒２１

深證成份指數 ９６７３﹒３２ －０﹒６０ ４８３７﹒５７

深圳創業板指數 １８６０﹒３７ －０﹒９５

上證Ｂ股指數 ２５４﹒３６ －０﹒１７ １﹒３１

深證Ｂ股指數 １１１８﹒３１ －０﹒７０ ０﹒８７

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