【數據解讀】中信証券：企業和居民加槓桿意願依然偏弱，需求待振

《經濟通通訊社１３日專訊》人行早前公布，４月新增人民幣貸款約７３００億元（人民幣

．下同），低於預測的８０００億元；Ｍ２增長７﹒２％，為有記錄以來新低；至於４月社融增

量更有史以來首次轉負。

中信証券研究部固收組認為，信貸同比增速雖下滑，但符合目前監管引導貸款合理增長、均

衡投放，增強貸款增長的穩定性和可持續性的目標。從貸款內部結構而言，票據衝量特徵較為明

顯，企業和居民加槓桿意願依然偏弱，反映目前信貸整體結構有待改善，實體融資需求仍待提振

。

至於社融存量同比增速下滑，主要源於債券融資較弱。從社融分項來看，主要源於未貼現承

兌匯票以及政府債券的規模下滑。考慮到土地出讓金下滑、專項債發行進度偏慢、地方財力有限

等因素，後續政府債融資將有所加快，預計對社融也將有明顯提振。

需要注意的是，中信証券認為本次貨幣供應量的下滑主要是監管對於部分不合規的存款產品

「擠水分」，也和目前財富管理方式更加多元有關，不能片面解讀為金融支持實體經濟能力下降

。



＊光大：全年政府債券融資近９萬億，社融有支撐＊



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，４月新增信貸、社融與Ｍ２同比增速放緩幅度超

預期，主要受季節性因素，房地產市場低迷，政府債券發行滯後及高基數等方面影響。

從趨勢看，新增信貸有望保持平穩適度增長。同時，國內積極引導金融機構均衡投放，有助

於優化信貸結構。社融方面，全年政府債券融資有望接近９萬億元，有望帶動消費與投資需求穩

步擴張，社融平穩增長有支撐。（ｒｙ）

