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AH股新聞

13/05/2024 10:32

【大國博弈】拜登將公布對華關稅決定，據報中國電動車徵一倍關稅

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，美國總統拜登本周將公布，在
關鍵領域提高或增加對華商品關稅，其中針對中國電動汽車的總關稅將從２７﹒５％，提高到
１０２﹒５％，增幅高達７５個百分點或２﹒７倍，至於其他一些目標行業的關稅將增加一倍或
兩倍，報道指拜登計劃增加關稅的行業範圍尚不明確，預計還包括鋰電池和太陽能電池等產業。
　　不過有分析認為，消息對中國電動車公司打擊不大，因為現有關稅實際上已使許多中國電動
車公司對美國市場卻步，但關稅「加辣」勢必讓中國廠商進一步打消進軍美國市場的念頭。
　　　拜登在下屆總統大選的競爭對手、來自共和黨的特朗普周六（１１日）對拜登的關稅決策
作出批評，稱他早該在四年前就這樣做。特朗普建議對所有中國電動汽車徵收１００％的關稅、
對墨西哥製造的中國汽車徵收２００％的關稅，以及對所有中國商品普遍徵收６０％的關稅。
　　另外，《路透》引述消息人士報道，拜登政府將宣布對注射器和個人防護設備等中國製造的
醫療設備徵收新的關稅。報道指，美國在處理新冠疫情時暴露出美國缺乏防護服、口罩、呼吸機
等關鍵醫療設備的生產能力，並依賴中國，存在供應鏈風險。（ｅｙ）

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