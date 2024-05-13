【樓市鬆綁】佛山：擁本地房產即可申請入戶，鼓勵住房以舊換新

《經濟通通訊社１３日專訊》廣東佛山市住房和城鄉建設局等九部門發布《關於持續推動房

地產市場平穩健康發展的若干措施》，宣布實施優化容積率計算規則、土地出讓價款分期支付、

鼓勵支持住房「以舊換新」、放寬購房入戶政策等１３條房地產新政策。其中提到，在本市持自

有合法產權住宅房屋的非本市戶籍人員，可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未

成年子女可以隨遷。在商務公寓等類住宅如用於居民家庭住宅居住的，其水電氣執行居民生活用

水用電用氣價格，即居住於商務公寓的市民不用再捱價錢較高的商用標準水電費。

《措施》並提出鼓勵支持住房「以舊換新」。具體政策包括：支持房地產開發企業、中介機

構和購房人三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房地產企業開展存量房產置換新房的活動；支

持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房

等，加大融資支持力度；自２０２４年１月１日至２０２５年１２月３１日，對出售自有住房並

在現住房出售後１年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以

退稅優惠。

此外，《措施》提出實施階段性取消首套商品住房商業性個人住房貸款利率下限政策。具體

利率水平由商業銀行與借款人自主協商確定。同時，調高公積金繳存餘額計算倍數，整體提高住

房公積金貸款的可貸額度。推行住房公積金貸款二手房交易「帶押過戶」。通過個人住房商業貸

款或個人住房公積金貸款方式購買本市新建商品住房的職工，可申請提取公積金用於支付購房首

付款。（ｓｌ）

